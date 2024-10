Presidente da FPF vai a Campinas acompanhar a partida entre Paysandu e Ponte Preta-SP, pela Série B

O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, estará em Campinas na próxima segunda-feira (4) para acompanhar o confronto decisivo entre Paysandu e Ponte Preta-SP pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida, marcada para as 21h no estádio Moisés Lucarelli, é crucial na disputa contra o rebaixamento à Série C.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (31) pelas redes sociais da FPF, que destacou o compromisso de Gluck Paul em apoiar os clubes paraenses dentro e fora de Belém. “Estar ao lado dos nossos clubes em momentos decisivos é essencial para mostrar nosso apoio e assegurar que o nosso filiado tenha sempre a força e o respaldo que merece”, afirmou o presidente na nota oficial.

A presença de Gluck Paul é ainda mais significativa por ocorrer enquanto ele se recupera de uma cirurgia no joelho. Mesmo com as restrições médicas, o presidente optou por viajar para apoiar o elenco do Paysandu em um momento decisivo. Durante a temporada, ele já esteve presente em outras ocasiões importantes, como nos jogos do Remo pela Série C, reforçando o apoio da FPF aos clubes paraenses.

“Minha presença não é apenas para fiscalizar, mas para motivar o grupo, dar a eles um respaldo claro de que estamos juntos em cada desafio”, destacou Gluck Paul. “Ao verem o presidente da Federação ali, no estádio, os jogadores sentem um apoio extra, um estímulo que reforça a confiança de toda a delegação. Tenho plena consciência dessa responsabilidade e sempre estarei presente para apoiar nossos filiados em prol do sucesso do futebol paraense", finaliza.