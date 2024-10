Após derrota na Série B, técnico da Ponte Preta diz que time vai para 'matar o Paysandu'

A Ponte Preta fechou a 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com um resultado amargo: a derrota por 3 a 0 para o Mirassol, o que deixou o time na porta de entrada da zona de rebaixamento. Agora, diante do Paysandu, a equipe quer reverter a situação e vai com tudo para cima do Bicola. O treinador da Macaca, Nenê Santana, disse que o objetivo é "matar" o Papão.

"Esse resultado [derrota] não pode abalar jogadores, nem a instituição. Não vou dizer que entramos em campo sabendo que iríamos perder, o time buscou o melhor, mas é um resultado que podemos descartar. Temos dois jogos em casa. Acho que, com uma vitória e um empate, a gente sai dessa condição. Temos um jogo decisivo pela frente. É matar o Paysandu. Tenho certeza de que a Ponte vai seguir na Série B", declarou o treinador da Ponte.

Nenê está no comando da equipe paulista interinamente. O acordo é que o técnico fique à frente do clube até o final da temporada. Para garantir uma possível renovação, o professor quer manter o time na Segundona.

O duelo entre o Papão e a Ponte Preta ocorre na próxima segunda-feira (4), no estádio Moisés Lucarelli. Ambas as equipes brigam para fugir da zona de rebaixamento. Atualmente, mesmo vindo de derrota, o clube bicolor vive uma situação melhor do que a da equipe paulista.

O Bicola é o atual 14º colocado na tabela, com 40 pontos. Já a Macaca ocupa a 16ª posição, com 38 pontos, dois a mais que o CRB-AL, primeiro no Z-4. Com isso, o duelo entre os dois é uma briga direta para fugir da zona da degola. Em caso de vitória do Paysandu, o time fica mais próximo da pontuação desejada, que é de 45, para permanecer na Série B, mas um empate também é um bom resultado para o Papão, considerando que o jogo é fora de casa.

Já para a Ponte, o objetivo tem que ser a vitória. Pois, em caso de derrota ou empate, o time pode ter que depender do CRB na próxima rodada.

A partida entre Paysandu e Ponte terá cobertura completa no site de OLiberal.com, com direito à transmissão Lance a Lance. Além disso, o jogo terá narração na Rádio Liberal+.