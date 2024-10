Volante do Paysandu fala sobre retorno aos gramados e espera surpreender a Ponte Preta em casa

O Paysandu segue de olho na tabela da Série B do Brasileiro, onde ocupa atualmente o 14º lugar, com 40 pontos. Na próxima segunda-feira (4), o time enfrenta a Ponte Preta fora de casa, precisando pontuar para chegar aos 45, suficientes para garantir o time na competição do ano que vem. Na reta final dos jogos, o clube ganhou um reforço esperado, do volante Leandro Vilela, que fez seu retorno aos gramados contra o Ceará, depois de um longo período tratando de uma lesão na panturrilha.

No último sábado, dia 26, Leandro Vilela retornou ao Paysandu após um longo período afastado. Seu último jogo havia sido contra o Guarani, em 29 de setembro, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O volante jogou os primeiros 45 minutos da partida contra o Ceará, seu primeiro jogo desde que se recuperou de lesão.

"Sabia que ia sofrer, que não ia ser a minha melhor versão, mas eu tentei ajudar de todas as formas que estava ali, seja no posicionamento, seja na orientação, que eu acho que eu podia contribuir para ir lá e para a gente somar ponto. Infelizmente não era da maneira que eu queria, sair de lá derrotado, mas agora é uma página virada, eu preciso olhar para frente, saber que nós temos um jogo muito decisivo contra a Ponte Preta".

Vilela ficou fora de campo por cinco semanas devido a uma lesão na panturrilha. Seu retorno coincidiu com um momento em que o Paysandu estava desfalcado, sem quatro meio-campistas — Matheus Trindade, Netinho, Val Soares e Robinho — todos suspensos para a partida. Apesar de ainda sentir dores, Leandro destaca seu compromisso com o clube, priorizando sua recuperação para ajudar a equipe a permanecer na Série B.

"Eu não dei descanso para ela [panturrilha] também, porque toda hora estamos com o pé no chão, subindo, descendo escada, então ela trabalhou bastante, o pessoal da fisioterapia fortaleceu ela bastante. Graças a Deus eu não sinto dores, não tenho nenhum resquício. Claro, ainda sinto um pouco de dor nos tendões, porque compensa, é readaptação, mas é processo de final de temporada, processo de readaptação do corpo, tudo isso pode ocorrer", garante.

Passada a euforia do rertorno, o jogador espera continuar nos gramados na primeira das quatro partidas que restam ao time. Se pontuar fora de casa, uma vitória em Belém contra o Brusque, pela 36ª rodada, praticamente salva o Papão do rebaixamento.