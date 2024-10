Paysandu define na próxima semana quem será seu novo presidente; saiba quantos sócios podem votar

Na próxima semana o Paysandu terá “decisões” tanto dentro quanto fora das quatro linhas. O clube alviceleste jogará contra a Ponte Preta-SP, no dia 4, fora de casa, pela Série B e no dia 5 (terça-feira), das 16h às 21h, na Sede Social bicolor, os sócios do clube definirão quem será o novo presidente do Papão pelos próximos dois anos.

A eleição possui duas chapas inscritas para o cargo máximo do Paysandu. A chapa “Payxão e Mudança”, de número 25, é composta por Felipe Fernandes, candidato à presidência bicolor com Coronel Bastos e José Prado sendo seus vices. A outra chapa é denominada de “Raul Aguilera”, com o número 70, tendo o Roger Aguilera como candidato ao cargo de presidente do Papão. Seus vices na chapa são Diego Moura e Márcio Tuma.

O pleito bicolor conta com 1.571 sócios remidos e proprietários aptos a votar. Além do novo presidente e seus vices, o associado alviceleste escolherão cinco candidatos ao Conselho Deliberativo e três para o conselho Fiscal. Os 25 cargos do Conselho Deliberativo titulares e 25 suplentes, também serão decididos. É importante que os sócios apresentem um documento oficial com foto [RG, Carteira de Motorista (CNH), Carteira de Trabalhou ou Passaporte] no momento do voto.

A eleição contará com o apoio do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TER-PA), que cedeu urnas eletrônicas para garantir a segurança do processo eleitoral do Paysandu, além de ter mais rapidez na apuração dos votos.

O clube informou ainda que, após reunião da Assembleia Geral, está proibido o consumo e comercialização de bebidas alcoólicas na Sede do Paysandu.