Paysandu: Chapa de Roger Aguilera é lançada e candidato cita ampliação da Curuzu e CT

Candidato da situação à presidência do Paysandu, Roger Aguilera falou, pela primeira vez, publicamente sobre as eleições do clube. Por meio da conta oficial no Instagram, o atual vice-presidente bicolor citou algumas propostas que serão apresentadas no decorrer da campanha e citou como algumas metas as ampliações do Centro de Treinamento e também do Estádio da Curuzu.

Roger Aguilera sempre esteve envolvido com o Paysandu, principalmente no departamento de futebol do clube. O empresário fez questão de citar que a sua chapa possui grandes projetos e que precisa dar continuidade à gestão de Maurício Ettinger, que está à frente do clube por dois mandatos. Aguilera disse ainda que quer fazer do Paysandu uma grande potência, dentro e fora das quatro linhas.

“Conto com apoio de tordos vocês bicolores, precisamos continuar nosso projeto. É um trabalho grande e tenho convicção que vamos fazer o melhor para o nosso clube. Temos muitos projetos legais, como ampliação do CT e da Curuzu, muitas coisas boas e títulos. Quero o voto de confiança de vocês para juntos transformarmos o Paysandu na potência que ele merece ser”, falou.

Roger Aguilera atualmente é vice-presidente do Paysandu (Cristino Martins/ O Liberal)

A chapa denominada “Raul Aguilera”, tem Roger Aguilera como presidente e os advogados Diego Moura como vice de gestão e Márcio Tuma como vice de operações. Roger irá concorrer ao cargo de presidente bicolor com Felipe Fernandes, de 65 anos, que é o candidato da oposição. Fernandes está à frente da chapa “Payxão e Mudança” e possui como vice-presidentes Coronel Bastos e Dr José Prado. A eleição no Papão está marcada para o dia 5 de novembro, na Sede Social do clube, na Avenida Nazaré, em Belém.