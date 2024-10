Chapa da situação do Paysandu oficializa candidatura de Roger Aguilera à presidência

O Paysandu passará por uma mudança na gestão. No dia 5 de novembro ocorre a eleição para a presidência da equipe. Na última segunda-feira (7), a chapa da situação do clube fez a inscrição e está oficialmente concorrendo ao cargo.

Com o nome "Raul Aguilera", a chapa é encabeçada pelo atual vice-presidente do Papão, Roger Aguilera, neto do ex-presidente bicolor. Desta vez, o dirigente concorre ao cargo de presidente, ocupado por Mauricio Ettinger.

Ao lado de Roger, para as vagas da vice-presidência, concorrem os advogados Marcio Tuma e Diego Moura, do departamento jurídico do clube. A votação está marcada para ocorrer no dia 5 de novembro.

O número da chapa será 70. Roger é o empresário e neto de Raul Aguilera, ex-dirigente do Paysandu, que teve uma longa história com o clube da Curuzu. O nome da chapa, inclusive, é uma homenagem ao ex-presidente.

A chapa de oposição será do empresário Felipe Fernandes, de 65 anos. Associado ao clube há 45 anos, o candidato do grupo "Payxão & Mudança", com o número 25, critica a gestão atual do Bicola e propõe mudanças significativas no time.

Junto com Felipe Fernandes, Coronel Bastos e Dr. José Prado concorrem para as vagas na vice-presidência.

As eleições do Paysandu estão marcadas para ocorrer no dia 5 de novembro. O pleito irá decidir a nova gestão que ficará à frente do clube por pelo menos dois anos. Mauricio Ettinger, por exemplo, conseguiu a reeleição e comanda o Bicola por quase quatro anos. Agora, o atual presidente bicolor apoia a chapa situação para dar continuidade aos trabalhos já desenvolvidos.