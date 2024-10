Paysandu faz campanha na Série B de 2024 melhor do que em ano do rebaixamento; confira

O Paysandu faz uma Série B muito abaixo do esperado. O time bicolor não conseguiu se firmar na parte de cima da tabela e, nas últimas rodadas, tem brigado para não entrar na zona de rebaixamento. No entanto, em comparação com o mesmo período da temporada de 2018, ano em que o Bicola caiu para a Terceira Divisão, o Papão faz uma campanha melhor.

Atualmente, a equipe de Márcio Fernandes está na 16ª posição do campeonato, com 33 pontos, a uma colocação do Z-4. Até o momento, o time conseguiu sete vitórias, 12 empates e perdeu 11 jogos, incluindo o último, para o CRB-AL.

Já em 2018, o Paysandu finalizou a 30ª rodada na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 31 pontos, atrás do CRB e à frente do Sampaio Corrêa e do Boa Esporte. Até então, o Papão havia vencido sete jogos, empatado 10 e perdido 13 duelos. Ou seja, em relação à atual temporada, o Bicola tinha duas derrotas a mais.

No final, o clube bicolor conseguiu mais três vitórias nas oito rodadas seguintes, três empates e duas derrotas. Com isso, o Paysandu chegou a 43 pontos, o que não foi suficiente para livrá-lo do rebaixamento. Assim, a equipe bicolor terminou a Série B na 17ª posição, atrás do Oeste, que ficou com 46.

Neste ano, a situação está ligeiramente mais favorável. O Bicola ainda está fora da zona da degola e há 24 pontos em disputa no campeonato. Na próxima quarta-feira (9), o Papão recebe a Chapecoense-SC em jogo válido pela 31ª rodada da Série B. A partida é extremamente importante para o elenco bicolor.

Em caso de vitória do Paysandu, o time vai a 36 pontos e pode chegar até a 13ª posição. No entanto, do 12º colocado, que é o Goiás, até o 17º, o Botafogo-SP, apenas seis pontos os separam. Com isso, o cenário pode mudar bastante entre uma rodada e outra.

Atualmente, segundo projeções do site Chance de Gol, o Paysandu tem 26,5% de possibilidades de retornar à Terceirona. No entanto, a porcentagem é menor do que a da Chapecoense (45,2%) e do CRB-AL (35,3%), 14º e 15º na tabela, respectivamente.

O duelo contra o Verdão do Oeste ocorre na próxima quarta-feira (9), no estádio da Curuzu, às 19h. A partida terá cobertura e transmissão lance a lance em OLiberal.com.