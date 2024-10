Em confronto direto, Paysandu perde para CRB-AL de Hélio dos Anjos e se aproxima da zona

Na noite desta sexta-feira (4), em reencontro com o técnico Hélio dos Anjos, o Paysandu foi derrotado pelo CRB-AL por 3 a 2, fora de casa. Os gols da partida, válida pela 30ª rodada da Série B, foram marcados por Jean Dias e Borasi para o Papão e Anselmo Ramon, Hereda e Facundo Labandeira para o time alagoano. Com o revés, o Lobo permanece com 33 pontos e foi ultrapassado pelo próprio CRB, agora na 15ª posição, próximo do Z4. A equipe bicolor pode entrar na zona de rebaixamento ao término da rodada.

PRIMEIRO TEMPO

A partida começou pegada. Logo no 1º minuto de jogo, Gegê, do CRB-AL, recebeu cartão amarelo por abrir demais o braço na disputa de bola e acertar o zagueiro Wanderson.

Aos 15 minutos, após chute forte de Netinho, o goleiro adversário bateu roupa, o argentino Borasi aproveitou rebote e balançou a rede no Estádio Rei Pelé, porém, foi dado impedimento de Yony González na jogada.

Pouco tempo depois, aos 20 minutos, não teve jeito. Jean Dias, em posição legal, marcou o 1º gol do Papão na partida. Borasi recebeu passe em profundidade, venceu na corrida o jogador do CRB, entrou na área e tocou para Jean Dias, no meio da área, abrir o placar com tranquilidade.

O empate do time alagoano veio com Anselmo Ramon, ainda no 1º tempo, aos 39 minutos. Após bola levantada na área, o atacante regatiano, sem marcação na segunda trave, chutou de primeira para gol, vencendo o goleiro Matheus Nogueira.

Jean Dias, no final da primeira etapa, quase marcou o segundo dele e do Paysandu na partida. No minuto 47, já nos acréscimos, o atacante recebeu passe de João Vieira, mas finalizou em cima do goleiro Matheus Albino, perdendo uma grande chance.

SEGUNDO TEMPO

O 2º tempo foi animado. Muitas chances foram criadas pelas duas equipes e quatro gols foram marcados na etapa derradeira.

O CRB-AL, que buscou o empate na 1ª etapa, manteve a postura no segundo tempo, encurralou o Paysandu e marcou dois gols em 14 minutos. Hereda, aos nove minutos da etapa derradeira, em uma bela jogada, cortou para dentro e soltou um chute forte de perna esquerda, virando o placar em Maceio-AL. A bola no meio do caminho desviou em Carlão.

Aos 14 minutos, saiu do terceiro do Galo da Pajuçara. Depois de corte errado de Carlão, Gegê acionou Facundo Labandeira, que com facilidade, ampliou o placar.

Com o resultado adverso, o Papão teve que reagir. Borasi, que foi bastante voluntarioso durante a partida, diminuiu para o Paysandu aos 22 minutos após passe de Ruan Ribeiro. Com um tempo considerável para buscar o empate, a equipe bicolor foi para cima.

Aos 37 minutos, Cazares serviu Eslí Garcia, que cara a cara com o goleiro do CRB, desperdiçou uma grande chance. O arqueiro adversário fez grande defesa.

Nos acréscimos, o Paysandu ainda pressionou pelo empate, mas não conseguiu. Derrota em Maceió.

FICHA TÉCNICA

CRB-AL 3x2 Paysandu – 30ª rodada

Data: 04/10/2024

Hora: 20h

Local: Estádio Rei Pelé

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Hugo Savio Xavier Correa (GO) e Luciane Rodrigues dos Santos (SC)

VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Gols: Anselmo Ramon, Hereda e Facundo Labandeira (CRB); Jean Dias e Borasi (Paysandu)

Cartão amarelo: Gegê e Facundo Labandeira (CRB)

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon (Gustavo Henrique), Luís Segovia (Wanderson) e Ryan (Willian Formiga); Falcão (Rômulo), João Pedro e Gegê (Chay); Facundo Labandeira, Léo Pereira e Anselmo Ramon.

Técnico: Hélio dos Anjos

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Wanderson, Carlão (Ruan Ribeiro) e Lucas Maia; João Vieira, Netinho (Val Soares) e Robinho (Cazares); Borasi (Eslí Garcia), Yony González (Kevyn) e Jean Dias.

Técnico: Márcio Fernandes