Local da partida entre Paysandu e Coritiba é alterado pela CBF; confira

Inicialmente marcada para ser realizada no Mangueirão, a partida entre o Paysandu e o Coritiba-PR sofreu uma alteração. O jogo, de acordo com documento divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), não será mais realizada no Estádio Olímpico do Pará e foi transferido para a Curuzu, casa do Bicola e palco da maioria dos duelos do clube nesta Série B.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O horário e data da partida foram mantidos e o confronto correrá na quarta-feira (23), às 19h30. O jogo é válido pela 33ª rodada da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

Antes deste jogo, o Paysandu encara o CRB-AL nesta sexta-feira (4), fora de casa, em uma briga direto para escapar da zona de rebaixamento. Na 31ª rodada, o Papão enfrenta a Chapecoense na Curuzu, no dia 09 de outubro, às 21h. No compromisso seguinte é a vez do Bicola jogar contra o Operário-PR, em Ponta Grossa, no Paraná.

Situação da tabela

Atualmente, o Paysandu briga para se distancia da zona de rebaixamento. Na 14ª colocação, com 33 pontos, o Bicola busca a vitória contra o CRB para chegar a 36 e ficar mais aliviado na tabela. Em 29 jogos, o time bicolor só venceu sete duelo, empatou 12 e perdeu 10.

Já o Coritiba está em uma situação melhor na classificação. A equipe paraenses ocupa a nona posição, com 41 pontos, conquistados com 11 vitórias e oito empates. Até agora, o Coxa também perdeu 10 partidas.