No reencontro com Hélio dos Anjos, Paysandu faz 'jogo de seis pontos' contra o CRB

CRB e Paysandu entram em campo logo mais, às 20h, no Estádio Rei Pelé, em partida válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo reúne dois times que buscam se afastar da zona de rebaixamento, além de marcar o reencontro do técnico Hélio dos Anjos com o Paysandu, clube que o demitiu recentemente e que agora comanda o CRB.

O time alagoano defende um tabu de sete partidas sem perder para o rival. Nos últimos confrontos, foram dois triunfos do CRB e cinco empates. No primeiro turno, o duelo terminou em 1 a 1, com gols de Léo Pereira para o CRB e João Vieira para o Paysandu. No retrospecto geral, os times já se enfrentaram 25 vezes, com 10 vitórias para o CRB, 10 empates e cinco vitórias do Paysandu.

Em preparação para o confronto, o Paysandu, que está em Alagoas, realizou um trabalho físico no hotel onde está concentrado. O jogo é considerado crucial para ambos, com o Paysandu ocupando a 14ª colocação na tabela, com 33 pontos, e o CRB logo atrás, na zona de rebaixamento, com 30. Se vencer, o time alagoano ultrapassa o rival no número de vitórias, critério de desempate.

O Paysandu terá o desfalque de seu artilheiro Nicolas, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O atacante, que marcou 20 gols na temporada, não balança as redes há 10 jogos.

Com 29 rodadas disputadas, o Paysandu acumula 33 pontos, enquanto o CRB soma 30. Ambos venceram sete jogos, mas o time paraense leva vantagem nos empates, com 12, contra 9 do CRB. A vitória é fundamental para os dois lados, podendo influenciar diretamente o rumo da reta final do campeonato.

Sob o comando de Hélio dos Anjos, o CRB vê na partida uma oportunidade de melhorar sua situação e complicar o adversário. Já Márcio Fernandes, técnico do Paysandu, destacou a importância de voltar a vencer fora de casa para afastar o time do risco de rebaixamento.

Ficha Técnica

Data: 04/10/2024

Hora: 20h

Local: Estádio Rei Pelé

Árbitro: Jefferson Ferreira De Moraes (GO)

Assistentes: Hugo Savio Xavier Correa (GO) e Luciane Rodrigues Dos Santos (SC)

VAR: Douglas Schwengber Da Silva (RS)

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Luís Segovia e Ryan; Falcão, João Pedro e Gegê; Labandeira, Léo Pereira e Anselmo Ramon.

Técnico: Hélio dos Anjos

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Wanderson, Carlão e Kevyn; João Vieira, Netinho e Robinho; Borasi, Yoni González e Esli Garcia.

Técnico: Márcio Fernandes