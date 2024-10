Na base promissora do Paysandu, jogador conta expectativas na jornada até o profissional

O Paysandu é considerado um grande celeiro da base do futebol paraense, com campanhas vitoriosas em competições de base. Um dos grandes nomes do time é o meia Henrique Salomoni, que assinou contrato com o clube nesta semana e está treinando com a equipe sub-20 do Papão em preparação para o Campeonato Paraense Sub-20 2024. Em entrevista à equipe de esportes de O Liberal, o jogador falou sobre o sonho realizado ao representar a camisa bicolor.

“Esse vínculo com o Paysandu pra mim é uma conquista muito especial, um sonho de criança, principalmente por estar defendendo um clube de tamanha expressão, que tem uma torcida muito apaixonada. Só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade e a todas as pessoas do meu staff, sem elas eu não estaria aqui. Tudo que vem acontecendo é fruto de muito trabalho, dedicação e estou ciente que só aumenta minha responsabilidade”, contou.

A equipe de base do Paysandu é um espelho do time profissional, tendo conquistado vários títulos no último ano, sendo alguns deles o Parazão Sub-20 2023 e a Copa Pará 2024. Sobre as expectativas na atuação com o elenco de base bicolor, Salomoni declarou que deve ser um processo para chegar até o elenco principal.

“Eu assinei o contrato profissional e sou atleta do Paysandu. Subir para o profissional é o processo, não sei quando, isso fica sob a gestão do clube. Por enquanto, estou treinando no sub-20 para o [Campeonato] Paraense e subindo para treinar com profissional com frequência. Isso só me motiva a trabalhar mais”, explicou,

VEJA MAIS

Antes de chegar ao Paysandu, o meia também atuou nas equipes sub-20 do Floresta-CE, entre 2020 e 2023, e no Gil Vicente, de Portugal, onde disputou 30 partidas e marcou três gols, todos pelo Campeonato Nacional de Juniores da Primeira Divisão.

“Estou muito feliz [de estar no Paysandu], depois de quatro anos fora estou podendo voltar a morar em Belém com minha família, que é daqui. Mas valeu toda a experiência fora. Sei que a oportunidade no profissional vai chegar e preciso continuar me desenvolvendo e estar preparado no momento em que ela aparecer”, finalizou.

O primeiro jogo de Henrique Salomoni com o Paysandu Sub-20 deve ser no dia 9 de outubro, às 15h30, data em que a equipe estreia no Parazão Sub-20 2024 contra o Ponte Nova. A partida ocorrerá no campo 1 do Centro Esportivo da Juventude (CEJU), no complexo do Mangueirão.