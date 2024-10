Helder Barbalho anuncia reforço de R$ 600 mil do Banpará para o Paysandu na reta final da Série B

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou na tarde desta quarta-feira (2) um incentivo de R$ 600 mil para o Paysandu. O reforço, que será concedido por meio do Banpará, tem o objetivo de auxiliar nos custos operacionais do clube na reta final da Série B do Brasileirão.

"Uma boa notícia para a nação bicolor. O Banpará, principal patrocinador de Remo e Paysandu, vai disponibilizar um reforço de R$ 600 mil para o Papão nesta reta final da Série B. Esse incentivo vai ajudar o clube neste momento decisivo da competição. O Governo do Pará está sempre trabalhando para apoiar o futebol local, para que nossos clubes estejam no topo, representando o estado", disse Helder Barbalho em sua conta oficial no Instagram.

A parceria entre o Banpará e o Paysandu é de longa data. O banco patrocina o clube há algumas temporadas e detém o naming rights do estádio da Curuzu, casa do Bicola.

VEJA MAIS

Em julho deste ano, o Governo realizou a cerimônia de assinatura da ordem para a continuidade do patrocínio do Banpará aos clubes paraenses que disputam o Campeonato Brasileiro. O patrocínio assegura à dupla Re-Pa um investimento de R$ 2 milhões, destinados a contratações e outros setores.

O apoio do Estado ao futebol paraense já dura 15 anos. O Banpará é o patrocinador oficial do Campeonato Paraense desde 2009 e, em 2021, ampliou o incentivo para competições nacionais.

Classificação

Na Série B, o Paysandu luta contra o rebaixamento. Atualmente, o time ocupa a 14ª posição, com 33 pontos. O Papão tem uma vantagem de três pontos sobre o CRB-AL, primeiro clube dentro do Z-4.

O CRB, inclusive, será o próximo adversário do Paysandu na competição. Na sexta-feira (4), as equipes se enfrentarão no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 30ª rodada. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.