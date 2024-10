Jogador usa redes sociais para 'se anunciar' no Paysandu; clube diz que atleta é da base

Um jovem jogador utilizou as redes sociais para anunciar sua chegada como novo reforço do Paysandu. Na última terça-feira (1º), o meia Henrique Salomoni, de 19 anos, declarou em sua conta oficial no Instagram que assinou um contrato profissional com o Papão.

Mais cedo, o Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, para obter mais informações sobre o caso. O dirigente, no entanto, não respondeu aos questionamentos.

Em seguida, a assessoria de comunicação bicolor entrou em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal. O órgão informou que o jogador é atleta das categorias de base do clube, mais especificamente do sub-20, e que assinou o primeiro contrato profissional. O Paysandu reforçou que o atleta não treina entre os profissionais.

Henrique Salomoni pareceu bastante satisfeito ao anunciar seu vínculo profissional com o Papão. Nas redes sociais, ele comemorou a oportunidade.

"Encantado por ter assinado profissionalmente com o Paysandu. Agradeço à minha família e amigos pelo apoio contínuo e, especialmente, a Xande Barros e Maurris Salomoni por fazerem isso acontecer. Mal posso esperar para competir e criar algumas memórias especiais", escreveu. Ele também publicou fotos treinando na Curuzu com a camisa do Papão.

Henrique Salomoni treina no Paysandu (Divulgação/ @kinngsalo)

Quem é Henrique Salomoni?

Há poucas informações sobre o novo reforço bicolor. O que se sabe é que, antes de chegar ao Paysandu, o meia passou por duas outras equipes, sempre nas categorias de base, e veio do futebol europeu.

Durante parte desta temporada, Henrique esteve no Gil Vicente, de Portugal. Pela equipe sub-19, ele disputou 30 partidas e marcou três gols, todos pelo Campeonato Nacional de Juniores da Primeira Divisão.

Antes do Gil Vicente, Henrique jogou pelo Floresta-CE, entre 2020 e 2023, onde participou de apenas sete partidas pela categoria sub-20.