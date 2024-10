Grupo de torcedores do Paysandu fará distribuição de água durante o Círio; veja como ajudar

Um conjunto de torcedores do Paysandu, que se conheceu por meio do Twitter e criou um grupo no WhatsApp, iniciou em 2022 uma ação solidária para distribuir água durante a procissão do Círio de Nazaré. A entrega acontece em frente à sede social do Paysandu, localizada na Avenida Nazaré, e visa atender os fiéis que participam da procissão dominical.

De acordo com Cibele Lima, administradora do grupo, a ideia de distribuir água durante a procissão do Círio de Nazaré surgiu durante uma conversa entre os membros do grupo no WhatsApp. Motivados pelo sentimento de solidariedade, amor e devoção a Nossa Senhora, eles decidiram compartilhar essa ação com os fiéis. Com a proposta em mente, faltava apenas definir o local para a entrega das águas. Foi então que o Paysandu Sport Club ‘entrou em campo’. Com o apoio de algumas pessoas que trabalhavam no clube e que também faziam parte do grupo na época, foi possível escolher a sede do Paysandu como ponto de concentração para a distribuição no dia da procissão.

Cibelle também compartilhou seu sentimento ao realizar essa ação e expressou como se sente privilegiada por participar de um momento tão significativo na vida de tantas pessoas que participam da procissão.

“Foi o primeiro Círio após a pandemia e estar ali, presenciando a fé das pessoas, é o que me motiva a fazer isso todos os anos. Lembro que, quando vi as pessoas jogando água na corda, pensei: ‘quero estar aqui todos os anos’. Foi uma experiência muito intensa, e não consigo explicar o quanto me senti abençoada naquele momento. Aquele ano trouxe um sentimento especial de gratidão pela saúde da nossa família e amigos, que estavam bem após tudo o que enfrentamos durante a pandemia”, disse Cibelle Lima, administradora do grupo.

Ela também destacou o que motiva os membros do grupo a continuar essa tradição ano após ano, já que em 2024 será o terceiro ano consecutivo em que realizam essa ação.

“Este é o nosso terceiro ano consecutivo, e a cada edição a motivação cresce ainda mais. Assim que chega o segundo semestre, as pessoas começam a perguntar sobre nosso trabalho voluntário, e isso é extremamente gratificante. A cada ano, a importância da ação se torna mais evidente, e precisamos de mais visibilidade para conseguir ainda mais doações e proporcionar uma experiência ainda melhor do Círio aos fiéis”, completou.

Doações

Para ajudar o grupo a arrecadar o maior número possível de garrafas de água para doação, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (91) 98242-9082 (Cibelle Lima) e (91) 99971-1614 (Kàssia). Também é possível encaminhar as doações diretamente para os seguintes endereços: Passagem Odete Malcher, nº 2 - Canudos e Travessa Rui Barbosa, nº 1163. Sua contribuição é fundamental para proporcionar uma experiência ainda melhor aos fiéis durante a procissão.

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de, editor web de OLiberal.com)