Por que temos uma Imagem Peregrina do Círio de Nazaré? Conheça a história

A imagem de Nossa Senhora de Nazaré é o símbolo de fé e devoção que leva milhares de fiéis às ruas no segundo domingo de outubro em Belém e, além disso, estampa as camisas de romeiros durante a grandiosa manifestação de fé e devoção que é o Círio de Nazaré.

Encontrada pelo caboclo Plácido em 1700, a Imagem Original da Santa fica guardada no altar mais alto da Basílica Santuário de Nazaré durante o ano todo, descendo do “Glória” apenas na véspera do Círio.

Essa tradição tem vários motivos - um deles é a história conhecida de que, Nossa Senhora de Nazaré, a encontrada por caboclo Plácido, se mantinha sempre em seu lugar original, às margens do igarapé Murucutu, onde hoje são os fundos da Basílica Santuário de Nazaré. Ainda que a imagem fosse removida, ela retornava para lá, então, foi construída uma capela para abrigá-la. Esse local é onde ela reside, no altar-mor da Basílica.

Para manter a segurança da peça, no século XX a imagem foi substituída por uma réplica que sai anualmente às ruas em celebrações oficiais. A atual imagem Peregrina foi encomendada em 1968 ao escultor italiano Giacomo Mussner, pelo então Pároco de Nazaré, Padre Luciano Brambilla.

Junto a diversas fotografias mostrando inclusive as medidas exatas da imagem original, foi feito um pedido importante: Maria teria que ter o rosto das mulheres amazônicas e o Menino Jesus a aparência de uma criança indígena.

A imagem que temos hoje foi a segunda a ser enviada e é utilizada no Círio desde 1969.

