Arquidiocese de Belém organiza embarcação para reunir juventude no Círio Fluvial

Em meio às procissões e programações da quadra nazarena, a Arquidiocese de Belém organiza uma embarcação para reunir jovens durante o Círio Fluvial, que será realizado no dia 12 de outubro. Essa programação com os jovens foi nomeada como “Círio Fluvial da Esperança". A expectativa é reunir cerca de 500 pessoas. A informação foi detalhada pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Antônio de Assis Ribeiro, em entrevista ao Grupo Liberal, que destacou a força da juventude na festa maior dos paraenses.

“Temos diversos eventos que envolvem direta e especificamente os jovens. Temos também a Romaria da Juventude, que já é clássica, sendo um grande evento que envolve mais de 50 mil jovens, exatamente no primeiro sábado após o Círio. Vamos refletindo com eles o tema do Círio. Neste ano, pela primeira vez, nós vamos promover a Romaria Fluvial da Juventude. O setor Juventude da Arquidiocese de Belém já alugou uma balsa. Teremos celebrações eucarísticas, shows, terço, etc.”, detalha Dom Antônio.

A programação iniciará às 6h com o embarque. E, a partir das 7h, haverá as celebrações religiosas, além de um café da manhã. O início da procissão será marcado por uma Santa Missa, celebrada pelo Bispo Auxiliar de Belém. Para quem deseja participar do evento, os ingressos podem ser adquiridos online (juventudebelem.com.br), pelo valor de R$ 250.

Nova geração

O Círio é uma festividade vivida por todos, mas Dom Antônio observa que a participação da nova geração é crescente: “Todas as gerações participam do Círio, desde os bebês até as crianças. Até mesmo os adolescentes, os adultos e os idosos, com muita devoção. Mas poderíamos dizer que os jovens trazem uma participação especial, trazem um vigor e uma energia únicos. Pensemos nos milhares de jovens pagadores de promessas na corda. A massa do Círio, que faz a festa na corda, gritando ou cantando, é formada por jovens.”

“Os jovens se identificam, sem dúvida, com a pessoa de Maria, que foi uma jovem. E uma jovem capaz de discernir a palavra de Deus, capaz de tomar decisões, cultivando com muita honestidade um projeto de vida e se lançando inteiramente nele. Tem muita coisa a ver com a figura dos jovens de hoje”, reflete. “Os jovens precisam dar mais sentido à própria vida, serem corajosos diante de tantos desafios. E Maria é referência. Ela até enfrentou o desafio da cruz”, pontua Dom Antônio.

Devoção

A poucos dias da festa maior dos paraenses, Dom Antônio lembra a importância de viver plenamente esse momento. “Todo Círio é sempre uma ocasião e uma oportunidade para um aprofundamento da nossa mariologia. Mariologia não é somente o estudo de Maria, mas é todo o conhecimento e relacionamento com Nossa Senhora. É como um relacionamento com a nossa mãe. À medida que convivemos com ela e escutamos novos casos e novas histórias, vamos ampliando nosso conhecimento a respeito dela e, consequentemente, de Jesus”, destaca.

“O significado de todas essas romarias e procissões que temos é um só: mostrar que o mundo é dinâmico e que a fé é dinâmica. Assim como não existe procissão parada, não existe romaria parada, nem peregrinação estática. Tudo isso significa que a igreja é dinâmica, que a fé é dinâmica e que estamos em movimento, a caminho da nossa pátria definitiva, que é o céu. Portanto, é necessário fazermos da fé um dinamismo crescente em direção à santidade”, observa Dom Antônio.

Quanto a quinzena do Círio, o bispo destaca que esse período é “um longo período de catequeses”. “Isso é muito significativo, porque não basta apenas fazermos as procissões e as romarias. Temos também verdadeiros retiros. Em cada celebração eucarística, ouvimos a palavra de Deus. Temos pregações e momentos de meditação. Cada celebração é uma oportunidade de aprofundar a palavra de Deus, a partir da sensibilidade de Nossa Senhora”, acrescenta o religioso.