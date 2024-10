Círio 2024: mais de 40 mil passageiros devem passar pelo Terminal Rodoviário de Belém

Centenas de pessoas devem chegar e sair de Belém durante a época do Círio de Nazaré 2024. Conforme a Sociedade Nacional Apoio Rodoviário Turístico (Sinart), a expectativa é que 40,2 mil pessoas circulem pelo Terminal Rodoviário da capital paraense para a festividade. O levantamento aponta um acréscimo de 35% ao número real de 2023.

Ainda segundo o Sinart, com base nas análises de movimentação no Terminal, deverão ocorrer aproximadamente 19.800 embarques. Já o total de desembarques pode chegar a 13.400. O local é um dos que costuma ter uma grande movimentação de pessoas que chegam à Belém vendas de outras cidades e também de outros estados do País para participar do Círio de Nazaré.

Confira os detalhes de cada romaria:

Traslado dos Carros: 30 mil pessoas, Percurso: Av. Nazaré / Rua 14 de Março / Rua Antônio Barreto / Av. Doca de Souza Franco / Rua Marechal Hermes / Estacionamento Porto Futuro.

Traslado Ananindeua-Marituba: Data: 11/10/2024, saída: Basílica Santuário de Nazaré, hora: 08h, percurso: Av. Nazaré / Magalhães Barata / Almirante Barroso / BR-316 / Passagem São Benedito / Passagem Jarbas Passarinho / Rod. Transcoqueiro / Rod. Mário Covas / 3 Corações / Praça da Bíblia / Estrada da Providência / WE-16 / Rua da Providência / D. Vicente Zico/ Tv. SN-3 / WE-31 / Av. Dr. Nonato Sanova/ WE-32/ SN-19 / D. Vicente Zico/ WE-53/ Av. Milton Taveira/ WE-68/ TV, SN-21/ WE-72/ SN-23/ TV. WE-75/ TV. SN-24 / Arterial 5 A / Estrada do Icuí-Guajará / Rua Santa Fé /Av. Prof. Amintas Pinheiro / Av. Independência / Av. Arterial 5 A /Av. Rio Solimões/ Estrada do Curuçambá / Rua Claudio Sanders / BR-316. Distância: 53 km, tempo estimado: 10h, público estimado: 1,5 milhão de pessoas.

Romaria Rodoviária: Data: 12/10/2024, saída: Igreja Matriz de Ananindeua, hora: 5h30, percurso: BR-316 / Augusto Montenegro / Rua 8 de Setembro / Av. Dr. Lopo de Castro. Distância: 24 km, tempo estimado: 3h, público estimado: 700 mil pessoas.

Romaria Fluvial: data: 12/10/2024, saída: distrito de Icoaraci, hora: 9h, percurso/distância: 10 milhas marítimas, em torno de 18,5 km. Tempo estimado: 2h, público estimado: 50 mil pessoas.

Motorromaria: data: 12/10/2024, saída: Escadinha do Cais do Porto (Praça Pedro Teixeira), Hora: 11h30, percurso: Praça Pedro Teixeira / Av. Presidente Vargas / Av. Nazaré, distância: 2,5 km, tempo estimado: 1h, público estimado: 50 mil pessoas

Trasladação: 12/10/2024, local: Colégio Gentil Missa: 16h30, saída: 17h30, percurso: Av. Nazaré / Presidente Vargas / Castilho França / Av. Portugal / Rua Padre Champagnat / Catedral de Belém, distância: 3,7 km, tempo: 5h, público estimado: 1,9 milhão de pessoas.

Círio: 13/10/2024, local: Catedral de Belém. Missa, 6h, saída: 07h, percurso: Catedral de Belém / Rua Padre Champagnat / Av. Portugal / Castilho França / Av. Presidente Vargas / Av. Nazaré. Distância: 3,6 km, tempo estimado: 6h, público: 2,3 milhão de pessoas.

Ciclorromaria: data: 19/10/2024, saída: Basílica Santuário de Nazaré, hora: 8h, percurso: Av. Nazaré / José Bonifácio / José Malcher / 9 de Janeiro /Antônio Barreto / Doca / Domingos Marreiros / Alcindo Cacela / José Malcher / Dr. Moraes / Braz de Aguiar / Serzedelo Corrêa / Gentil / 3 de Maio / Conselheiro Furtado / Generalíssimo Deodoro / Caripunas / Quintino / Nazaré / Basílica, distância: 14 km, tempo: 2h, público estimado: 16.000 pessoas.

Romaria da Juventude: 19/10/2024, local: Santuário de Aparecida, missa: 15h, saída: 16h, percurso: Pedro Miranda / Lomas / Duque / Antônio Barreto / Alcindo Cacela / João Balbi / Generalíssimo/ Nazaré. Distância: 5,6 km, tempo: 2h, público estimado: 60 mil pessoas.

Romaria das Crianças: 20/10/2024, local: Praça Santuário Missa, 7h, saída: 8h, percurso: Av. Nazaré / 14 de Março / José Malcher / Dr. Moraes / Av. Nazaré / Praça Santuário. Distância: 3,7 km, tempo: 2h, público estimado: 350 mil pessoas.

Romaria dos Corredores: data: 26/10/2024, saída: Basílica Santuário de Nazaré, 5h30. Percurso: Av. Nazaré / Generalíssimo Deodoro / Conselheiro Furtado / Padre Eutíquio / João Diogo / Coronel Fortunato / D. Pedro / Padre Champagnat / Av. Portugal / Tamandaré / Gama Abreu / Nazaré / Praça Santuário. Distância: 7 km, tempo: 2h, público estimado: 4 mil pessoas

Romaria de Acessibilidade: 26/10/2024, saída: Praça Santuário, 08h. Percurso: Passagem D. Alberto / Generalíssimo/ Braz de Aguiar / Quintino / Nazaré / Praça Santuário. Distância: 01,45 km, tempo: 1h, público estimado: 3 mil pessoas

Procissão da Festa: 26/10/2024, saída: Comunidade Sagrada Família, missa: 16h. Às 17h inicia o percurso: Domingos Marreiros / 9 de Janeiro / Antônio Barreto / Generalíssimo / Nazaré / Praça Santuário. Distância: 2,3 km, tempo: 2h, público estimado: 3 mil pessoas.

Recírio: 28/10/2024, local: Praça Santuário, descida da imagem: 06:30. Hora da Missa: 7h. Saída: 8h. Percurso: Calçadão / Dom Alberto / Generalíssimo / Nazaré. Distância: 800 m, tempo: 1h, público estimado: 50 mil pessoas