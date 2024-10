Qual o percurso do Traslado de Carros? Veja as ruas e horário da mais nova procissão do Círio

A primeira das 14 procissões do Círio de Nazaré 2024 é o Traslado de Carros, no dia 9 de outubro (quarta-feira). A Romaria foi instituída na quadra nazarena no final de 2019 pela Diretoria da Festa de Nazaré e Arquidiocese de Belém. Entretanto, devido à pandemia de covid-19, o ato de fé ocorreu pela primeira vez em 2022. A procissão inicia às 20 horas e passa por ruas de Belém, capital do Pará.

Qual o percurso do Traslado de Carros no Círio de Nazaré?

O Traslado de Carros, durante o Círio de Nazaré 2024, passa por cinco ruas de Belém do Pará. A procissão inicia na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré e encerra no estacionamento do Porto Futuro. Confira a rota abaixo.

Avenida Nossa Senhora de Nazaré (Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré) Rua 14 de Março Rua Antônio Barreto Avenida Doca de Souza Franco Rua Marechal Hermes (Estacionamento Porto Futuro)

Qual o horário do Traslado de Carros no Círio de Nazaré?

No Círio de Nazaré 2024, o Traslado de Carros inicia às 20 horas.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)