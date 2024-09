Qual roupa devo usar no Círio de Nazaré? Veja dicas para as procissões

O Círio de Nazaré é a maior manifestação religiosa do Brasil. O evento em honra à Nossa Senhora de Nazaré ocorre anualmente no segundo domingo de outubro, em Belém, capital do Pará. Em 2024, a procissão principal está marcada para o dia 13, a partir das 7 horas. O início da caminhada é na Catedral da Sé, local onde ocorre a Missa do Círio às 6 horas.

Para participar do Círio de Nazaré, é necessário tomar algumas medidas, visando manter o bem-estar e o máximo de conforto possível. Como as procissões percorrem longas distâncias, uma das ações recomendadas é a escolha da roupa. Confira dicas importantes abaixo.

Roupas leves

O clima no Pará é predominantemente quente. Por isso, para o Círio de Nazaré, escolha peças com tecidos leves, fluidos e confortáveis. Como exemplo, leggings e blusas usadas para ir à academia, visto que são feitas propriamente para situações de esforço físico e com suor. A camisa do Círio, disponível na loja oficial da celebração, também é uma boa alternativa.

Calçados confortáveis

Os trajetos do Círio de Nazaré são longos, então a melhor opção de calçado é aquele que proporciona maior conforto. Tênis e sandálias rasteiras são indicadas, entretanto, é preciso ter atenção ao tipo de procissão para evitar machucados e cumprir com a legislação — conforme o Art. 252 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é proibido usar “calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais”.

Se a procissão é feita a pé, indica-se o uso de tênis próprios para praticar atividades físicas, já que proporcionam conforto e estabilidade. Aqueles que optarem por sandálias devem estar atentos ao risco de tropeços e ferimentos, situações que se agravam com a exposição da pele.

Esteja pronto para quando ouvir: “lá vem ela!”

No Pará, ouvir alguém falar que “lá vem ela!” é sinônimo de escutar que a chuva está prestes a cair. Durante o Círio de Nazaré, é possível que a famosa chuva da tarde dê as caras. Sendo assim, recomenda-se levar capa de proteção e/ou sombrinha.

Dicas bônus

Proteja-se do sol! Use protetor solar corporal, facial e labial, além de optar por peças de roupa com proteção UVA/UVB e chapéus.

Hidrate-se! Beba água antes, durante e depois do trajeto. Se usar garrafas descartáveis, lembre-se de descartá-las em local apropriado.

Coma bem! Antes da procissão, escolha por alimentos leves, nutritivos e energéticos, como frutas e legumes.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)