Quando é o Círio de Nazaré? Veja quando começam as procissões

Já é Círio outra vez! A maior manifestação religiosa do Brasil, realizada em Belém, no Pará, está prestes a começar sua série de procissões, que marcam a devoção à Nossa Senhora de Nazaré durante todo o mês de outubro. Este ano, a grande procissão do Círio será realizada no dia 13 de outubro, segundo domingo do mês, trazendo o tema "Perseverar na oração, com Maria, Mãe de Jesus".

No entanto, além da Grande Romaria, da Trasladação e do Traslado para Ananindeua - três momentos altos da festa -, outras procissões e eventos também fazem parte da programação oficial da festividade. A abertura oficial do Círio 2024 será no dia 8 de outubro, com um show na Praça Santuário, marcando o início dos cortejos.

A festa é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO.

Confira a programação completa das procissões do Círio 2024

Terça, 8 de Outubro | 19h

Abertura Oficial do Círio 2024 / Show na Praça Santuário

Local: Casa de Plácido

Quarta, 9 de Outubro | 20h

Procissão do Traslado dos Carros

Local: Basílica-Santuário / Porto Futuro

Sexta, 11 de Outubro | 08h

Traslado Ananindeua / Marituba

Local: Basílica-Santuário

Sábado, 12 de Outubro | 05h30

Romaria Rodoviária

Local: Ananindeua

Sábado, 12 de Outubro | 09h

Romaria Fluvial

Local: Icoaraci

Sábado, 12 de Outubro | 11h30

Moto Romaria

Local: Praça Pedro Teixeira

Sábado, 12 de Outubro | 17h30

Trasladação

Local: Colégio Gentil

Domingo, 13 de Outubro | 07h

Círio

Local: Catedral da Sé

Sábado, 19 de Outubro | 16h

Romaria da Juventude

Local: Igreja a definir / Basílica-Santuário

Sábado, 19 de Outubro | 19h

Ciclo Romaria

Local: Praça Santuário

Domingo, 20 de Outubro | 08h

Romaria das Crianças

Local: Praça Santuário

Sábado, 26 de Outubro | 05h30

Romaria dos Corredores

Local: Praça Santuário

Sábado, 26 de Outubro | 08h

Romaria da Acessibilidade

Local: Praça Santuário

Domingo, 27 de Outubro | 08h

Procissão da Festa

Local: A definir

Domingo, 27 de Outubro | 17h

Encerramento do Círio 2024

Local: Casa de Plácido

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)