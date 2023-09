Oração de benção para o mês de outubro

Quando um mês se inicia ou está para iniciar, é comum que algumas pessoas orem para que ele seja repleto de proteção, bençãos, novidades, fartura, amor entre tantas outras coisas boas. No mês de outubro, o 10º mês do ano, comemora-se Nossa Senhora de Nazaré, a padroeira da Amazônia e dos paraenses. Confira a oração de benção para o mês de maio, para pedir que intercessões de Deus se façam sempre presentes, cuidando e abençoando todos os dias do mês.

VEJA MAIS

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração de entrega do mês de outubro

“Senhor meu Deus e Pai tão grandioso, grande é o teu nome e maravilhosa a tua presença em minha vida. Senhor eu quero neste momento entregar esse novo mês que se inicia em tuas mãos, e pedir que o Senhor tome conta de cada dia. Que cada dia, semana e horas desse mês de outubro venham cheios de alegrias, bênçãos e conquistas. Que a tua paz esteja durante todos os dias de outubro e que eu venha a ter saúde, paz e determinação durante todos os momentos. Que a tua benção esteja sobre o mês de outubro e durante todos os dias da minha vida. É o que eu te peço e deis de já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém!”

Oração para iniciar o mês de outubro bem

“Senhor, aos teus pés eu me coloco nesta manhã pra pedir tua presença em nossas vidas.

Que os Teus olhos não se desviem de nós neste mês que se inicia.

Que onde quer que eu for, o Senhor vá comigo.

Proteção para tudo que nós fizermos neste mês de outubro

Abençoa nossas vidas neste Mês de outubro, Pai

Que neste mês só existam acontecimentos iluminados

Tu possas acalmar a tempestade que por ventura se armar sobre nossas cabeças.

A Ti Senhor peço apenas Tua presença constante em nossas vidas, hoje e sempre! Amém.”

Oração para fazer em todos os dias de outubro

“Eu peço, meu Deus, que se lembre deste pobre servo e possa dar a mim um mês cheio de bênçãos, desde que seja do meu merecimento. Eu imploro por saúde, amor e paz. Para mim e para minha família. Traz o equilíbrio e discernimento para que eu não caia em tentação. Assim seja. Amém.”

Oração a Nossa Senhora de Nazaré

"Ó Virgem Imaculada de Nazaré,

fostes na terra criatura tão humilde

a ponto de dizer ao Anjo Gabriel:

"Eis aqui a escrava do Senhor!"

Mas por Deus fostes exaltada

e preferida entre todas as mulheres

para exercer a sublime missão

de Mãe do Verbo Encarnado.

Adoro e louvo o Altíssimo

que vos elevou a esta excelsa dignidade

e vos preservou da culpa original.

Quanto a mim,

soberbo e carregado de pecados,

sinto-me confundido

e envergonhado perante vós.

Entretanto, confiado na bondade

e ternura do vosso coração imaculado e maternal,

peço-vos a força de imitar

a vossa humildade

e participar da vossa caridade

a fim de viver unido, pela graça,

ao vosso divino Filho, Jesus,

assim como vós vivestes no retiro de Nazaré.

Para alcançar essa graça,

quero com imenso afeto e

filial devoção saudar-vos

como o Arcanjo São Gabriel:

"Ave Maria, cheia de graça..."

Nossa Senhora de Nazaré,

rogai por nós."

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)