Círio 2023: oração de Nossa Senhora de Nazaré para pedir uma graça urgente

Comemorada no segundo domingo do mês de outubro, Nossa Senhora de Nazaré é um dos títulos dados a Maria, mãe de Jesus. A devoção iniciou-se em Portugal, porém, o local mais conhecido das celebrações é em Belém do Pará, Norte do Brasil. Anualmente, cerca de 2 milhões de fiéis se reúnem para realizar uma procissão pelas ruas da cidade para agradecer e pedir bençãos.

Nossa Senhora de Nazaré é considerada a padroeira do Pará e rainha da Amazônia. Para celebrar essa data que é conhecida como o "Natal dos Paraenses", confira as orações que O Liberal selecionou para lhe ajudar a estar mais conectado com esta santa.

Oração para pedir uma graça urgente para Nossa Senhora de Nazaré

"Ó virgem mãe amorosa, Senhora de Nazaré, mulher humilde e serva do senhor, que foi escolhida, entre todas as mulheres, para ser a mãe do Salvador, ensinai-me a cumprir a vontade de Deus, como fizestes.

Sede presença em minha vida, pois sei que, por todos os caminhos, derramais graça e beleza, transformando as durezas, em suavidade de flores. Concedei-me, mãe pura e imaculada, a graça de estar sempre perto de teu filho Jesus, tornando-o o centro e o sentido maior de minha vida.

Em especial, virgem santa, apresento, em tuas mãos benditas e poderosas, a graça que tanto necessito alcançar através de tua infalível intercessão. (apresente sua graça particular)."

Oração a Nossa Senhora de Nazaré

"Ó Virgem Imaculada de Nazaré,

fostes na terra criatura tão humilde

a ponto de dizer ao Anjo Gabriel:

"Eis aqui a escrava do Senhor!"

Mas por Deus fostes exaltada

e preferida entre todas as mulheres

para exercer a sublime missão

de Mãe do Verbo Encarnado.

Adoro e louvo o Altíssimo

que vos elevou a esta excelsa dignidade

e vos preservou da culpa original.

Quanto a mim,

soberbo e carregado de pecados,

sinto-me confundido

e envergonhado perante vós.

Entretanto, confiado na bondade

e ternura do vosso coração imaculado e maternal,

peço-vos a força de imitar

a vossa humildade

e participar da vossa caridade

a fim de viver unido, pela graça,

ao vosso divino Filho, Jesus,

assim como vós vivestes no retiro de Nazaré.

Para alcançar essa graça,

quero com imenso afeto e

filial devoção saudar-vos

como o Arcanjo São Gabriel:

"Ave Maria, cheia de graça..."

Nossa Senhora de Nazaré,

rogai por nós."

CONSAGRAÇÃO À VIRGEM DE NAZARÉ

"Senhora de Nazaré, da antiga raiz de Jessé, da casa real de Davi, descendente de São Joaquim e Sant’Ana, sempre que a angústia, o medo e a solidão me abatem, me entrego em teus braços, ó Mãe.

Como criança carente em busca de alívio, carinho e proteção, mergulho em teu Coração Imaculado e consagro a ti, querida Mãe, o meu passado e todas as minhas lembranças, o momento presente e todas as suas aflições, o meu futuro e a vida eterna que Deus me reserva no céu.

O Sacramento do Batismo, que um dia recebi, me tornou filho(a) de Deus e filho(a) teu, ó Mãe. E fez-me também herdeiro(a) de seu Reino. Por isso, venho agora renovar diante de ti, ó Virgem de Nazaré, as promessas de meu batismo.

E, para que eu possa ser fiel a elas até o fim de minha vida, peço a tua intercessão junto ao teu Filho Jesus. Doce Senhora de Nazaré, a ti consagro, agora, as minhas aspirações, meus projetos, meus sonhos, minha missão, minhas realizações, tudo o que tenho e tudo o que sou.

Consagro, também, todos os dias restantes de minha vida terrena, para que sejam dias serenos, cheios de paz e de muitas graças. Quero também te consagrar desde já, Senhora de Nazaré, o momento de minha morte, quando por tuas mãos, e amparado(a) pelos braços de teu esposo São José, poderei finalmente ver teu rosto, abraçar teu Filho Jesus e contemplar a glória do Pai, no amor infinito do Espírito Santo.

Amém!"