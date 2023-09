Oração a Nossa Senhora das Dores pelas minhas dores físicas e espirituais

Comemora-se em 15 de setembro o dia de Nossa Senhora das Dores, um dos diversos títulos dado Virgem Maria. A devoção à ela teve início em Florença, na Itália, no ano de 1239 por meio da Ordem dos Servos de Maria, uma ordem profundamente mariana.

A devoção a Nossa Senhora das Dores iniciou em 1221 e segue atraindo devotos de todo o mundo. Também conhecida por Mater Dolorosa, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora da Soledade, Nossa Senhora das Angústias, Nossa Senhora da Agonia, Nossa Senhora das Lágrimas entre outros nomes, ela é padroeira de diversas cidades do Brasil e também é celebrada em Portugal.

A imagem de Nossa Senhora das Dores é representada com um semblante de dor e sofrimento, com sete espadas cravadas no coração, simbolizando as Sete Dores de Maria, que são: a profecia de Simeão, a fuga para o Egito, os três dias que Jesus esteve perdido, o encontro com Jesus levando a cruz, a morte no Calvário, a descida da cruz e o sepultamento de Jesus. Confira abaixo a oração a Nossa Senhora das Dores.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e sem ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Virgem Maria, Mãe das Dores e Consoladora dos aflitos, diante de tua imagem que reflete a entrega total de uma Mãe por seu Filho, venho humildemente a ti com meu coração aberto. Tu que conheces as dores físicas e espirituais, compreendes as aflições que carrego em minha jornada nesta vida.

Mãe amorosa, ao contemplar os sete dolorosos momentos que atravessaste ao lado de teu amado Filho, percebo que não estou sozinho em minhas tribulações. Tu, que permaneceste firme em meio às angústias, intercede por mim junto ao Pai, para que eu também possa encontrar a força necessária para enfrentar minhas próprias dores.

Agora, em um momento de silêncio, com a sinceridade de meu coração, deposito diante de ti minhas intenções pessoais, minhas aflições e desafios, minhas preocupações e anseios.

(Momento de colocar as intenções pessoais).

Virgem das Dores, envolve-me com teu manto de ternura, trazendo alívio às dores que pesam sobre mim, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Tu, que és o exemplo máximo de fortaleza na adversidade, fortalece-me para seguir adiante, confiando na graça de Deus e na tua intercessão.

Ó Maria, consoladora das almas, ensina-me a encontrar a paz mesmo nas tempestades, a alegria mesmo nas tribulações. Que tuas lágrimas de compaixão se unam às minhas, transformando-as em fontes de esperança e renovação. Ajuda-me a oferecer minhas dores como sacrifício, unindo-me à cruz de Cristo em amor e redenção.

Mãe das Dores, rogo que tuas súplicas por mim alcancem os ouvidos misericordiosos de Deus. Que tuas mãos maternais guiem meus passos e me conduzam à cura, à paz e à vitória sobre as adversidades. Que, sob teu manto, eu possa experimentar a verdadeira consolação e o alívio que só vêm do Senhor.

Nossa Senhora das Dores, que eu possa encontrar conforto em tua intercessão e seguir o exemplo de fé e coragem que deixaste para nós. Eu peço, de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Salve Rainha

Ave Maria

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)