Oração da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para alcançar milagres

Celebrada anualmente no dia 27 de junho, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é uma das representações mais antigas da mãe de Jesus, a Virgem Maria. Esse título foi dado à ela por conta da constante e perpétua ajuda aos cristãos. Relatos históricos apontam que a devoção a esta santa surgiu desde o século XV, após um comerciante do Mar Mediterrâneo, diante de um quadro de pintura bizantina da santa, pedir e receber graças.

Também conhecida como Mãe do Perpétuo Socorro, ela é considerada Padroeira dos Redentoristas. Essa congregação é formada por padres católicos e irmãos religiosos, dedicados especialmente para esta Santa. Em 1865, eles foram nomeados pelo Papa Pio IX como guardiões e missionários de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Confira a oração para esta santa:

Oração a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

"Ó mãe do Perpétuo Socorro, nós vos suplicamos, com toda a força de nosso coração, amparar a cada um de nós em vosso colo materno, nos momentos de insegurança e sofrimento.

Que o vosso olhar esteja sempre atento para não nos deixar cair em tentação. Que em vosso silêncio aprendamos a aquietar nosso coração e fazer a vontade do Pai.

Intercedei junto ao Pai pela paz no mundo e em nossas famílias. Abençoai todos os vossos filhos e filhas enfermos. Iluminai nossos governantes e representantes, para que sejam sempre servidores do povo de Deus.

Concedei-nos ainda muitas e santas vocações religiosas, sacerdotais e missionárias, para a maior difusão do reino do filho Jesus Cristo. Enfim derramai nos corações de vossos filhos e filhas a Vossa Bênção de amor e misericórdia.

Sede sempre o nosso Perpétuo Socorro na vida e principalmente na hora da nossa morte. Amém."

