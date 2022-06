Procissão Luminosa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é marcada por renovação de fé dos fiéis

Após dois anos de pandemia, os fiés e devotos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro voltaram às ruas de Belém para participar da Procissão Luminosa, na noite desta segunda-feira (27). O percurso iniciou na saída da paróquia, localizada na Rodovia Arthur Bernardes, e seguiu pela Av. Pedro Álvares Cabral, Trav. Djalma Dutra, Av. Senador Lemos, Passagem das Flores e retornou ao destino que iniciou. O momento foi marcado por grande comoção dos católicos.

Do lado de fora da igreja, muitos católicos se aglomeravam para participar de alguma forma da Santa Missa, que ocorria dentro da paróquia, antes do início da procissão. Dentre eles, a dona de casa Vera Lúcia Barbosa de Sousa. Há 32 anos, a paraense vivenciou uma gravidez complicada, ao ser diagnosticada com rubéola - o que poderia causar o aborto da filha -, e recorreu à Santa para que a criança nascesse saudável.

Vera Lúcia Barbosa de Sousa (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

“Minha filha é um milagre. Hoje ela fala, anda e não tem sequelas. Sou muito grata à Ela e a Deus. Não perco nenhuma novena como sinal da minha devoção. Estou muito feliz por estar aqui e poder segui-la”, afirmou Vera Lúcia, visivelmente emocionada.

O padre Amarildo Luciano, providencial da vice província de Manaus, veio ao Pará pela primeira vez e celebrou a Santa Missa que antecedeu a Procissão Luminosa. Muito feliz pelo convite, o religioso não conseguiu esconder a satisfação em realizar o rito.

Assista ao vídeo:

"Depois de dois anos que nós não fazíamos essa caminhada, é muito emocionante retornar. Reunir os católicos nas ruas e trazer essa renovação de fé. Ela sempre tem a nos ensinar, principalmente após esse ano pandêmico. Seguiremos mais fortes e confiantes em dias melhores", declarou o pároco.

A procissão foi marcada por homenagens de moradores do bairro do Telégrafo, que enfeitaram as suas casas ou a fachada dos seus prédios, para receber a passagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Fogos de artifícios, balões e confetes foram algumas das maneiras materiais de saudar a Santa. E quem esteve no chão, acompanhando o cortejo levou nas mãos velas e terços, formando uma grande onda de fé.

Embalado pelas músicas católicas que saudavam Nossa Senhora, o estudante Cristiano Costa Raiol, conseguiu renovar a sua devoção por mais um ano. Neste, ainda mais especial por ter conseguido reunir toda a família.

A família de Cristino Costa Raiol que acompanha todos os anos da Procissão Luminosa (Amanda Martins / Especial O Liberal)

"É sempre uma benção participar. Todo ano eu venho com a minha esposa e os meus dois filhos. E, hoje, estou com os meus pais acompanhando a procissão. Depois dessa pandemia, ter os meus familiares vivos é um presente de Deus", disse.

Por falar em milagres, Cristiano também já teve um pedido atendido pela Santa quando o filho mais novo, de aproximadamente cinco anos, teve coqueluche quando ainda era um bebê. Com medo de perdê-lo, o jovem pai recorreu à Intercessão pela saúde da criança. Como forma de agradecer a benção, o paraense carregou o filho no ombro durante a procissão.

E até quem acompanhou o cortejo católico pela primeira vez não conseguiu esconder a emoção. Esse foi o caso de Gorete Pinto, que afirmou ter ficado muito emocionada ao ver o ícone (o quadro da imagem da Santa) passar pelas ruas do bairro, em um mar de velas. "Não fiz nenhuma promessa destinada à Ela, mas não consegui conter o choro ao vê-la", declarou.