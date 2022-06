Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro: ícone da fé percorre ruas de Belém

De qualquer lado que se olhe para o Ícone (quadro) de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, desde 1957 na Paróquia homônima na rodovia Arthur Bernardes, bairro do Telégrafo, em Belém, a santa retribui com um olhar de atenção, esperança e amor ao mesmo tempo em que sustenta nos braços seu Filho, Jesus Cristo. Esse Ícone sairá pelas ruas do bairro nesta segunda-feira (27), Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na procissão dos fiéis, dois anos após o pico da pandemia da covid-19 que impediu a romaria de ser realizada. Isso porque, como destaca o vigário paroquial padre Leo Brandão, da Ordem dos Padres Redentoristas, "a devoção dos paraenses é viva, tanto que o Santuário registra muita gente sempre na novena de terça-feira".

É o próprio padre Leo Brandão, coordenador da festividade, quem aborda os significados do Ícone da mãe de Jesus. "O grande significado do Ícone está na presença dos próprios personagens que são pintados nele. Nós costumamos chamar o Ícone de um Evangelho Vivo, o qual é composto por quatro personagens: o anjo Miguel, o anjo Rafael, Nossa Senhora e Jesus Cristo. E é bonito notar que diante dos quatro personagens, o único que aparece com todo o seu corpo, composto na pintura, é Jesus. Por isso, o título. O Ícone é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, não que ela seja o Perpétuo Socorro, o Perpétuo Socorro é Jesus. Por isso, é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, é a Mãe do Perpétuo Socorro", destaca o padre Leo sobre essas curiosidades.

Como ele ressalta, Nossa Senhora usa a sua vida, seu corpo, como trono para esse Perpétuo Socorro. "Daí que se olharmos para os dedos dela (no Ícone) todos estão apontados para Jesus, porque "ela é aquela que aponta o caminho certo que leva até o seu Filho", observa.

Devotos buscam sempre o amparo de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Foto: Márcio Nagano / O Liberal)

O vigário paroquial chama a atenção para o olhar de Nossa Senhora. "O olhar de Maria, no Ícone presente, é aquele olhar que te alcança independente da posição que tu olhes, de frente para o Ícone, de lado, por exemplo; o olhar de Maria sempre vai estar voltado para ti. E não é um olhar de condenação, é um olhar que te chama, que te prende a atenção, que te aponta algo, que é Jesus, o Perpétuo Socorro", frisa. Acerca do tom dourado prevalecente no Ícone, padre Leo ressalta que esse aspecto serve para recordar que os seres humanos são herdeiros do Perpétuo Socorro "e quem herda do Perpétuo Socorro de Jesus, herda o Céu; então, o amarelo nos remete ao Reino Celestial, ao Reino de Deus, ao Reino dos Céus que Maria garante para todos aqueles que acreditam no seu Filho".

Sobre a origem do Ícone original - o de Belém é um fac-símile dele -, padre Leo Brandão relata que se tem relato de que ele foi pintado pelo próprio São Lucas que o deu de presente para Nossa Senhora. Mas depois do seu sumiço, por muitos anos, ele foi reencontrado há pouco mais de 150 anos e foi, então, entregue pelo papa Pio IX, em 1866, aos cuidados dos missionários redentoristas, com a frase “Fazei-a conhecida no mundo inteiro”.

Festividade no Santuário de N S do Perpétuo Socorro da Arthur Bernardes

Nesta segunda-feira (27), Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Santuário da Arthur Bernardes, serão celebradas missas solenes às 7h, às 12h e às 19h, com a presença dos superiores provinciais oriundos de Porto Alegre (RS) e de Manaus (AM) para presidir essas celebrações. Logo após a missa das 19h, por volta das 20h, será realizada a procissão luminosa tradicional nos 75 anos da festividade, com os devotos e fiéis em geral conduzindo, pelas ruas, o Ícone da santa. O percurso será: saída da paróquia (Arthur Bernardes), avenida Pedro Álvares Cabral, travessa Djalma Dutra, avenida Senador Lemos, Passagem das Flores, Arthur Bernardes até a paróquia.

"Além dessa motivação de ter o retorno do nosso povo na procissão, nós temos ainda a comemoração jubilar dos 75 anos de devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro aqui, no Estado do Pará", salienta o padre Leo Brandão. O ano jubilar começou em 16 de outubro de 2021, e a festividade em 2022 foi intensificada com uma carreata do Ícone no final de maio. No dia 19, foi realizada uma procissão do Ícone no bairro; nesta semana começou a funcionar o arraial na área do Santuário e na sexta (24) foi iniciado o tríduo em homenagem à santa. Para o sábado (25) à tarde, foi programada a Caminhada da Juventude.

A santa é padroeira das Santa Missões Populares Redentoristas. “E a devoção a Nossa Senhora surge pelo bonito testemunho que o Ícone, o quadro, traz; é tanto que a gente tem intensificado uma campanha de todas as pessoas adotarem o ícone, o quadro, e não a imagem de Nossa Senhora, porque ele tem o seu rico significado. Primeiramente, esse Ícone foi chamado de “Nossa Senhora da Paixão”, por causa dos anjos que trazem a marca da Paixão – um vem com a flecha e a lança e o outro com a Cruz e os pregos de Jesus. Mas, depois ganhou o nome de “Nossa Senhora do Perpétuo Socorro”, porque ela apresenta a Humanidade o Perpétuo Socorro, que é Jesus Cristo, o menino que está nos seus braços (no quadro).

Novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

A Novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro completará 100 anos no mundo em 2023. No Pará, são 75 anos de novena. As novenas às terças-feiras no santuário, em Belém, sempre são repletas de devotos e público em geral. Padre Leo Brandão destaca que toda terça-feira passem de 20 a 25 mil devotos em média pelo espaço. Em geral, são alcançadas graças, como a cura de doenças crônicas; livramentos; casamentos reatados; conquista de novo emprego e filhos que largaram o uso de drogas.

“E o primeiro milagre se dedicou a alguém que somente olhou para o Ícone, logo que ele foi transladado de Roma para a igreja onde está atualmente, o original, lá na Igreja de Santo Afonso (em Roma). Foi uma mãe cuja filha estava desenganada e ela só olhou para o Ícone e quando chegou em casa a filha estava curada”, relata padre Leo.

Uma das devotas de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é a faxineira Josiane Tavares, que esteve esta semana no Santuário na rodovia Arthur Bernardes. “Eu sou devota porque creio muito em nossa Mãe. Quando criança, eu tive papeira, e eu fiquei boa, cumpri a promessa, de joelhos, todas as novenas e eu alcancei a graça. Por isso, estou aqui novamente para pedir com relação a uma outra situação de doença e tenho certeza de que ela vai me conceder essa graça”, declarou. Fora o pedido pessoal, Josiane pede à santa padroeira que “essa doença (covid-19) desapareça do mundo’.

Homenagem

Na Área Missionária Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (rua Jesus é Amor, 51, Canaã - Marituba), a festividade tem como tema “Maria, a primeira educadora”. Começou no dia 23 e segue até o dia 27, com terço às 18h, seguido de Santa Missa.

Na segunda-feira (27), Dia da Padroeira, a programação começará com a procissão, às 18h30. Na chegada terá Missa Solene presidida pelo padre José Reinaldo. Em seguida terá programação cultural.