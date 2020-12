Novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro acolhe devotos que buscam ajuda

Como parte das atividades religiosas que são realizadas no jornal O Liberal, foi celebrada nesta terça-feira, 15, mais uma novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no prédio do grupo. Esta foi a 5ª novena realizada na sede do jornal. As celebrações começaram a ser oferecidas aos devotos que trabalham no grupo e também à comunidade católica que reside nas proximidades desde o dia 17 de novembro deste ano.



A cerimônia contou com a participação de funcionários do grupo, além de moradores do entorno que acompanham as novenas todas as terça-feiras. "A novena de Perpétuo Socorro tradicionalmente no Brasil é celebrada às terças, semanalmente. aqui em Belém tem uma devoção muito grande nas paróquias, no Santuário de Perpétuo Socorro. Toda terça-feira temos essa novena que tem uma devoção popular, da religiosa popular. As pessoas buscam em Nossa Senhora do Perpétuo Socorro o socorro eterno em Deus. Vem daí o socorro, quando a pessoa não sabe mais o que fazer, não sabe mais o que pedir ela clama pelo perpétuo socorro que vem de Deus através de Nossa Senhora", explicou o vigário Wiremberg José da Silva, que conduziu a celebração e também é responsável pela condução das missas no grupo aos domingos. Foi iniciativa do grupo para que fosse oferecida a novena aqui para todos aqueles que a desejassem participar, viver esse momento de liturgia, de devoção também", complementou o padre.

Diante da atual pandemia do novo coronavírus, a celebração, segundo o religioso, se torna ainda mais especial e importante. "Nossa Senhora sempre foi o socorro em todas as necessidades, em todas as desgraças, em todas as destruições humanitárias e agora na pandemia, sempre as pessoas recorrem à Nossa Senhora com esse pedido de ajuda", finalizou.



A novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro acontece todas as terça-feiras, às 15h30, na entrada do Grupo Liberal, situado na avenida Romulo Maiorana, no bairro do Marco. A atividade é aberta à comunidade.