O Liberal inaugura novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

A chuva estava forte quando o padre Wiremberg José da Silva, vigário paroquial da Paróquia de Nossa Senhora do Amparo, na Cidade Nova, iniciou a primeira novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na tarde de terça-feira (17). "Olha só! É um belo momento para mentalizar pedidos e se voltar para o nosso interior, aproveitando a concentração trazida pelo som da chuva", disse ele aos 20 fiéis presentes no hall social de O Liberal. Todas as terças-feiras, às 15h, a sede do jornal estará de portas abertas para que todos possam participar da celebração religiosa.

O livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, foi escolhido para a reflexão do dia. De acordo com Wiremberg, trata-se de uma leitura muito mal interpretada pelo imaginário popular e precisa ser ressignificada. "As pessoas morrem de medo do Apocalipse porque acham que ainda vai acontecer. Ficam procurando sinais, prevendo trombetas. Mas tudo o que está lá já aconteceu e estamos aqui como aprendizes das reflexões de João", afirmou ele. O padre também alertou que os verdadeiros cristãos não podem se deixar levar pela inquisição que é promovida em nome do livro. "Recentemente ouvi que o coronavírus era a terceira trombeta do Apocalipse. Usam a palavra para colocar a gente no inferno, dizer que não estamos salvos de maneira deseducada. Cadê o amor? Cadê a fraternidade?", questionou.

Ao final, Wiremberg aproveitou para tirar uma dúvida comum: afinal, qual a diferença entre missa e novena? "A novena é subjetiva e foi escrita por um santo. Ela possui essa cultura da terça-feira e é um ato de piedade popular", esclareceu o padre. Já a missa é, segundo ele, mais importante e abrangente que a novena. "Isso é porque na missa dominical estamos rezando por todos os nossos irmãos, os daqui e os que já partiram", lembra. A origem do nome remete ao número nove, considerado divinamente inspirado já que o tempo entre a ascensão de Jesus e a vinda do Espírito Santo no Pentecostes foi de nove dias, segundo São Lucas.

Serviço:

Novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Toda terça-feira, às 15h

Hall Social do jornal O Liberal, na avenida Rômulo Maiorana, esquina com a Perebebuí