Novena do Perpétuo Socorro atrai 20 mil pessoas nesta terça-feira (28)

Ao longo desta terça-feira (28), a última de 2021, cerca de 20 mil pessoas foram ao Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na avenida Arthur Bernardes, no bairro do Telégrafo, em Belém, para agradecer as intermediações e graças alcançadas e, também, para fazer pedidos relacionados ao ano que se aproxima. “Teve devotos entrando de joelhos na igreja até o Presbitério”, ressaltou um dos vigários da Paróquia, padre Leonilson Brandão.

A programação de novenas começou com uma missa celebrada às 5h30. A primeira foi realizada às 6h; daí, de hora em hora, foram se repetindo até às 21 horas, totalizando 16 celebrações. “Eu noto que a movimentação do público foi intensa, considerando que a última novena do ano e a primeira do ano que começa costumam ser muito procuradas”, destacou padre Leonilson. Ele informou que a primeira novena de cada mês costuma reunir cerca de 20 mil pessoas, e a desta terça-feira (28), por ser a derradeira de 2021, registrou um público na mesma quantidade.

“A nossa mensagem é de esperança, no contexto do “Natal do Senhor”, pedindo para que essa pandemia possa passar, e que o Senhor possa sempre levar saúde para as pessoas. Estamos vivenciando os 75 anos da presença da Ordem dos Missionários Redentoristas no Pará e da Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; no caso, o jubileu a ser concretizado em outubro de 2022”, afirmou padre Leonilson. Os principais desafios para 2022, na avaliação de padre, é a maior conscientização dos brasileiros com relação à gripe H3N2 e à covid-19, além do desemprego e desigualdades sociais.

Devoção

O frater Genildo Júnior celebrou a novena das 18h, no Santuário. Ele destacou que “2021 foi o segundo ano da pandemia, e as pessoas vêm ao Santuário, rogando por sua saúde e por aquilo que vai fazer suas famílias ficarem bem”. “Então, foi um ano de muita procura, de muita busca, sobretudo, porque teve todo o processo gradativo para a abertura do espaço, para as celebrações, as pessoas ficaram muito tempo sem celebrar como gostariam, principalmente os mais idosos. Hoje, na última terça-feira do mês, há, sim, um grande fluxo de pessoas querendo agradecer pela vida, por conquistas, por estarem atravessando essa pandemia com um sentido de gratidão, de agradecimento”, pontuou.

Frater Genildo externou a expectativa dele de que em 2022 as pessoas possam retornar às igrejas e sempre com “a fé viva em Deus” e sem perder a “grandeza do amor de Deus”.

Telma Helena Gama, 52 anos, autônoma, fez questão de estar no Santuário. “Foi um ano bem perturbado assim para todo mundo; a gente ficou sem saber o que estava acontecendo, ficamos sem trabalhar, na expectativa da vacina, para a gente poder voltar já vacinados. Então, veio a vacina, amenizou um pouco, voltou-se a trabalhar. Agora, tem a gripe, mas estamos aqui no Santuário pedindo força para Nossa Mãezinha, para poder ter fé e caminhar neste ano que vem”, assinalou, ao lado da filha Camila Melaine, 32 anos.