Missas e procissões homenageiam Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Belém e Marituba

O Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, conhecida como “Maria, Mãe de Deus” e padroeira dos Padres Redentoristas, é celebrado no dia 27 de junho. Em Belém e Marituba, as paróquias já iniciaram as festividades, que seguem até segunda-feira, quando procissões em homenagem à santa devem ocorrer nas ruas dos dois municípios. A devoção começou quando os padres redentoristas receberam a missão do Papa Pio IX, em 1866, de professar a fé nela após terem recebido um quadro pintando com imagem da Santa.

Na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que fica na rodovia Arthur Bernardes, nº 459, a festividade tem como tema “75 anos de Evangelização e Missão sob o olhar de Maria”. O tríduo de Nossa Senhora, celebrado entre os dias 24 e 26, ocorre sempre às 19h, seguido de arraial com venda de comidas típicas.

Neste sábado (25) haverá a Caminhada da Juventude, às 16h. O percurso será: saída da paróquia (Arthur Bernardes), avenida Pedro Alves Cabral, travessa Djalma Dutra, avenida Senador Lemos, passagem São Benedito, voltando pela Pedro Alves Cabral, Artur Bernardes e então encerrando na matriz paroquial.

Na segunda-feira (27), a programação conta com Missa Solene às 7h, às 12h e às 19h. A partir das 20h, sai a Procissão Luminosa. O percurso será: paróquia (Arthur Bernardes), avenida Pedro Álvares Cabral, travessa Djalma Dutra, avenida Senador Lemos, passagem das Flores, retorno pela Arthur Bernardes e encerramento na paróquia.

Em Marituba, a festividade tem como tema “Maria, a primeira educadora”. Todos os dias, até o dia 27, haverá terço às 18h, seguido de Santa Missa. Na segunda-feira também haverá procissão, a partir das 18h30. Na chegada haverá Missa Solene, celebrada pelo Padre José Reinaldo. Ao final, haverá programação cultural.