Oração da Nossa Senhora das Graças para proteção das famílias

Celebrada no dia 27 de novembro, Nossa Senhora das Graças também é conhecida como Nossa Senhora da Medalha Milagrosa e Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças. A data coincide com uma das aparições da santa no ano de 1830.

Para a Santa Catarina Labouré, na época freira do convento das Filhas da Caridade, ela surgiu vestida de seda branca e um longo véu branco. De acordo com relatos, foi para Santa Catarina que ela pediu para fazer uma medalha. Veja o simbolismo:

Medalha Milagrosa da Nossa Senhora das Graças (Divulgação)

Serpente: a santa aparece esmagando a cabeça da serpente, que representa o demônio, presente em uma passagem da bíblia, no livro do Gênesis: "Porei inimizade entre ti e a mulher... Ela te esmagará a cabeça e tu procurarás, em vão, morder-lhe o calcanhar";

a santa aparece esmagando a cabeça da serpente, que representa o demônio, presente em uma passagem da bíblia, no livro do Gênesis: "Porei inimizade entre ti e a mulher... Ela te esmagará a cabeça e tu procurarás, em vão, morder-lhe o calcanhar"; Raios nas mãos: simbolizam as graças que Nossa Senhora das Graças derrama sobre os seus devotos;

simbolizam as graças que Nossa Senhora das Graças derrama sobre os seus devotos; As 12 estrelas: correspondem aos doze apóstolos e representam a Igreja;

correspondem aos doze apóstolos e representam a Igreja; O coração cercado de espinhos: é o Sagrado Coração de Jesus;

é o Sagrado Coração de Jesus; O coração transpassado por uma espada: é o Imaculado Coração de Maria, inseparável ao de Jesus;

é o Imaculado Coração de Maria, inseparável ao de Jesus; O M: significa Maria e sustenta o travessão e a Cruz. É a ligação entre ela e seu filho Jesus, que foi crucificado;

significa Maria e sustenta o travessão e a Cruz. É a ligação entre ela e seu filho Jesus, que foi crucificado; O travessão e a Cruz: simbolizam o calvário.

Para celebrar o legado desta santa, a Redação Integrada de O Liberal selecionou as orações para lhe auxiliar no momento de prece. Confira:

Oração a Nossa Senhora das Graças

"Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos derramando graças sobre os que vo-las pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela Medalha Milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamo-nos de vossos pés para vos expôr, durante esta oração, as nossas mais prementes necessidades (momento de silêncio e de pedir a graça desejada).

Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiantes vos solicitamos, para maior Glória de Deus, engrandecimento do vosso nome, e o bem de nossas almas. E para melhor servirmos ao vosso Divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre como verdadeiros cristãos. Amém."

Oração

"Eu vos saúdo, ó Maria, cheia de graça! Das vossas mãos voltadas para o mundo as graças chovem sobre nós. Nossa Senhora das Graças, vós sabeis quais as graças que são mais necessárias para nós. Mas eu vos peço, de maneira especial, que me concedas esta que vos peço com todo o fervor de minha alma (faça o seu pedido). Jesus é Todo-Poderoso e vós sois a Mãe Dele; por isto, Nossa Senhora das Graças, confio e espero alcançar o que vos peço. Amém."

