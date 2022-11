Oração para abençoar o início do namoro

Assim como Adão e Eva, um casal pode passar por tentações e aborrecimentos em um relacionamento. A fase inicial do namoro é essencial para que cada um aprenda a conviver com as diferenças e multiplique o amor. Por isso, a Redação Integrada de O Liberal selecionou orações para lhe auxiliar neste momento. Confira:

Oração para benção do namoro

"Ó Pai Amado, Deus Criador de tudo e de todos, Deus que é Amor, e Justiça! Eu e minha namorada(o) entramos na oração em concordância com um mesmo assunto!

Pedir que o Senhor, com Seu imenso poder abençoe o nosso namoro! Que esse namoro esteja debaixo da benção do Senhor, trazendo, santidade, sabedoria, compreensão, amor, carinho, respeito, enfim tudo o que é permissão do Senhor em um namoro.

Sei Senhor que boa parte dos namoros não dão certo por causa de inveja, por isso, permita-me com que eu use a autoridade espiritual que o Senhor me deu para mandar a inveja embora!

Então eu digo assim: Inveja, Vai embora, Inveja que atrai todas as coisas ruins, como: brigas, ciúmes, desentendimentos, infidelidade e tudo quanto é mal, VAI EMBORA, TODO O MAL DO NOSSO NAMORO! Em nome de Jesus Cristo!

Eu declaro que haja paz, união, compreensão, carinho, fidelidade, santidade, e que a benção de Deus sempre esteja neste relacionamento, em nome de Jesus Cristo!"

Oração para proteger relacionamento amoroso

“Senhor meu Deus, muito obrigado por ter me abençoado para que eu encontrasse a pessoa certa para mim. Percebo o seu cuidado pela minha vida, quando olho para ele (a). Sei que foi o Senhor que o (a) colocou ao meu lado. Não permita que nada nos separe.

Me guie para que eu consiga por meio de ações e palavras fortalecer o nosso relacionamento. Não permita que minhas atitudes afastem o meu (minha) amado (a) de mim.

Também peço que o Senhor nos proteja de pessoas que possam querer destruir este relacionamento. Não deixe que as setas lançadas consigam nos destruir.

Sei que muitos podem querer nos destruir, mas o Senhor é maior e mais poderoso do que qualquer pessoa. Blinde o nosso relacionamento com sua mão forte.

Senhor, se em algum momento a desistência quiser vir assolar o meu coração, repreenda-a em nome de Jesus. Amo demais essa pessoa que o Senhor colocou ao meu lado, não me permita feri-la. Me ajude também a estar pronto (a) para liberar o perdão, quando ele (ela) me machucar com palavras ou ações.

Somos humanos e sei que eu sou falho (a) e ele (ela) também. Nos ajude a amadurecermos de acordo com a sua Palavra. Obrigado, Senhor, pela sua bondade. Obrigado por me ouvir a todo instante. Obrigado pela pessoa maravilhosa que o Senhor me deu.

A ti entrego minha oração de relacionamento em nome de Jesus Cristo. Amém!”

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)