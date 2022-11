Oração para concretizar planos em sua vida

Ter um plano no coração requer muito esforço para conseguir concretizar. A oração é um dos meios que podem ajudar a finalizar projetos e a consagrar os sonhos a Deus. Fazendo isso, é uma forma de demonstrar a fé e acreditar que Deus está na direção de tudo. Para isso, veja diversas orações que a Redação Integrada de O Liberal selecionou para lhe auxiliar neste momento de prece. Confira:

VEJA MAIS

Oração

"Amado Deus, agradeço a Ti por tudo que tem feito em minha vida, por cuidar de mim nos mínimos detalhes e ter sempre o melhor preparado. Sei que mesmo os “nãos” que recebo são cuidado seu e te agradeço por cada livramento. Peço que ajude-me a confiar mais em Ti e não desanimar perante as circunstâncias.

O Senhor sabe que tenho grandes planos e sonhos, os quais anseio concretizar. No entanto, alguns parecem nunca serem concedidos. Por isso, eu queria orar ao Senhor, pedindo que concretize os sonhos que são segundo a sua vontade para mim. Também peço que meus desejos estejam alinhados com os seus. Oro para que aqueles que podem me afastar de Ti, não estejam mais em meus pensamentos e coração.

Que o meu maior desejo sempre seja te adorar e viver aquilo que o Senhor tem para mim. Sei que sou falha e muitas vezes não faço o que é da Tua vontade, mas não quero mais agir dessa forma. Perdoa-me por cada vez que desobedeci a sua vontade. Toque em meu coração e também tire toda ansiedade que tenho, pois ela só me atrapalha a tomar decisões.

Que ao invés da ansiedade haja paz que excede todo entendimento, por eu saber que sou cuidada pelo único que tem todas as respostas e que tem certeza do que é melhor para mim. Eis-me aqui Senhor, toque o mais íntimo do meu ser, trazendo transformação para que os seus planos se concretizem em minha vida. É no nome de Jesus que eu oro, agradeço e peço que as minhas palavras cheguem como um perfume suave ao Senhor! Amém"

VEJA MAIS

Oração para abençoar os planos

"Senhor, meu Deus, quero agradecer-te por estar sempre pronto a me ouvir. Obrigado pelo seu cuidado a mim. Quero colocar em suas mãos no dia de hoje, os projetos e planos que tenho no meu coração. Venha e me dê sabedoria para colocá-los em prática.

Me auxilie a olhar com os seus olhos todos os aspectos desse projeto. Abra minha mente para encontrar saída nas questões difíceis. Quando eu for colocá-lo em prática, me acompanhe em cada um dos passos desse projeto. Seja meu conselheiro ao longo desse tempo e abra meus ouvidos para entender sua vontade em cada etapa.

Estou pronto Deus para readequar o que for necessário, segundo a sua vontade. Mostre-me se preciso mudar alguma coisa ou se ainda não é o momento. Contudo, se esse é o momento certo, e os planos estão de acordo com a sua vontade, eu peço perseverança. Perseverança para ir até o final e não desistir quando as dificuldades aparecerem.

Renove as minhas forças diariamente para que eu tenha novo ânimo e, se necessário for, recomeçar quantas vezes for preciso. Quero honrar ao Senhor com os meus planos, que eles possam servir de bênção na vida de outras pessoas.

Não deixe que a ganância me cegue e tire a visão vinda do Senhor. Quero que o Senhor seja prioridade na minha vida, e isso inclui os meus projetos. Graças te dou, ó Pai, por poder sonhar, que seus sonhos sejam os meus. Siga comigo nessa nova jornada e que o êxito dela seja todo seu.

Quero colocar meu pedido em suas mãos na minha oração para os planos. Eu agradeço e peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém!"

VEJA MAIS

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)