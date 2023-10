Círio de Nazaré 2023: qual trajeto das procissões da Trasladação e do Círio?

O Círio de Nazaré, maior festividade religiosa do Brasil e patrimônio imaterial do Pará, acontece neste final de semana entre sábado (07) e domingo (08). Neste ano, estima-se aproximadamente 2,5 milhões de romeiros nas procissões e marca, ainda , o número de 231 anos de celebração da fé e cultura.

Os fiéis aguardam ansiosamente pela trasladação, realizada às véspera da procissão oficial do Círio - no segundo domingo de outubro. O 'Antecírio', como chamado antigamente, tem saída às 17h30 após a missa no Colégio Gentil Bittencourt, na Avenida Magalhães Barata rumo à Catedral de Belém, na praça Dom Frei Caetano Brandão.

Na manhã de domingo (08), às 06h, o Círio de Nazaré é acompanhado pelos fiéis e devotos no trajeto inverso ao da trasladação. Os romeiros seguem o percurso da Catedral de Belém à Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré.

Trajeto das procissões do Círio de Nazaré 2023

Trasladação- Sábado (07/10)

Local: Colégio Gentil

Missa: 16h30 horas

Saída: 17h30 horas

Trajeto: Av. Nazaré / Av. Presidente Vargas / Av. Castilho França / Av. Portugal / Rua Padre Champagnat / Catedral de Belém

Tempo: 05h

Público: 1.400.000 pessoas

Círio de Nazaré- Domingo (08/10)

Local: Catedral de Belém

Missa: 06h

Saída: 07h

Trajeto: Catedral de Belém / Rua Padre Champagnat / Av. Portugal / Av. Castilho França / Av. Presidente Vargas / Av. Nazaré

Tempo: 06h

Público: 2.000.000 pessoas

Postos de atendimento- Cruz Vermelha

Os pontos de atendimento da Cruz Vermelha, grupo de ajuda humanitária para fiéis e romeiros durante a caminhada, podem ser localizados durante o percurso em casos de acidentes ou problemas de saúde. Saiba onde encontrá-los:

1- Museu da Assembleia

2- Instituto de Artes do Pará

3- Praça Santuário de Nazaré

4- Estacionamento Clínica Lobo

5- Colégio Marista - Portaria 3

6- Bradesco - Largo do Redondo

7- Codem - Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém

8- Museu do Judiciário

9- Fametro

10- Antigo Minds

11- Estacionamento do Iphan

12- Sede Social do Paysandu

13- Estacionamento da Ética Engenharia

14- Assembleia de Deus

15- Estacionamento Palacete Faciola

16- Estacionamento Petz

17- IEEP - Instituto de Educação do Estado do Pará

18- Princesa Louçã

19- ICA - Instituto de Ciências da Arte (UFPA)

20- Garagem da Sespa

21- Banco do Brasil

22- Caixa Econômica

23- CDP - Companhia Docas do Pará

24- Estacionamento do Ver-o-Peso

25- Praça Dom Pedro II

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da Editora Web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)