Círio 2023: vigília de adoração ao Santíssimo Sacramento encerra nesta sexta-feira com missa

A vigília de adoração ao Santíssimo Sacramento, em preparação ao Círio de Nazaré, seguirá até às 6h30 desta sexta-feira (6), na Capela Bom Pastor, localizada no Centro Social de Nazaré. A programação envolve mais de 190 instituições, entre paróquias, pastorais, comunidades e escolas católicas, que se revezam, durante 48 horas, em oração. A adoração encerrará com uma missa presidida pelo padre Francisco Assis, presidente da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e reitor da Basílica Santuário.

A programação iniciou na quarta-feira (4). Neste ano, 62 casais foram convidados pelo casal coordenador escolhido pela Diretoria da Festa para o acolhimento e organização da Adoração, Aldo Reis Rodrigues e Jocilene Fonseca Rodrigues. A DFN emite um documento de constituição de uma Comissão Especial exclusiva para a finalidade de organizar a vigília.

Realizada pela primeira vez em 2001, pela DFN, é um dos momentos de preparação espiritual para o Círio. No primeiro ano de realização ela teve 24h de duração e a partir do ano seguinte, 48h. A cada duas horas, um grupo dos movimentos participantes se reúne em adoração e louvor, dia e noite, ao Santíssimo Sacramento. Aldo e Jocilene são oriundos da Paróquia São José de Queluz, e Aldo participa da Guarda de Nazaré desde 2014.

“Este convite foi um desafio pessoal para nós, pois é uma missão grandiosa, com o envolvimento de muitas paróquias. Mas está nos trazendo uma satisfação enorme e foi uma surpresa, que vai nos tornar melhor. Costumamos dizer que a vigília é o coração pulsante do Círio, pois pedimos intercessão ao Senhor para a festa ser tranquila”, conta Aldo.

História

A Vigília de Adoração foi realizada pela primeira vez em 2001, coordenada pelo casal Ubirajara e Maria Helena Salgado, com a participação dos casais José de Ribamar e Celízia Gonçalves, Heleno e Suely Teixeira. Esta Vigília de Adoração foi realizada em 24 horas, com abertura às 13h30, do dia 11 de outubro, pelo então Arcebispo de Belém, Dom Vicente Zico, e término no dia 12. A partir de 2002, a Vigília passou a ser feita em 48 horas de Adoração, com o término antes da saída do Traslado para Ananindeua.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)