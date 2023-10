Traslado dos Carros atrai devotos e marca primeira romaria do Círio 2023

A primeira romaria do Círio 2023, o Traslado dos Carros, atraiu fiéis na noite desta quarta-feira (4), que percorreram pelas ruas dos bairros de Nazaré, Umarizal e Campina, em Belém. A procissão está na sua segunda edição, oficialmente como romaria, e já vem ganhando força na programação da festa de Nazaré. O trajeto começou na Basílica de Nazaré e terminou na avenida Visconde de Souza Franco com a iluminação especial e efeitos da santa gigante, que ficará exposta durante todo o mês de outubro.

O diretor de procissões, Antônio Souza, que faz parte da diretoria da festa, diz que o transporte dos carros dos milagres sempre ocorreu e os devotos sempre acompanhavam esse transporte. Diante disso, foi uma procissão imposta pela população, que começou a pedir que fizesse parte da programação do Círio.

"Dom Alberto Taveira aprovou e essa é a segunda edição. Os carros representam a história do Círio de Nazaré. É um dos ícones mais importantes", destaca o diretor de procissões.

Fiéis prestam homenagens à Nossa Senhora de Nazaré

A funcionária pública Rosicleide Quaresma, de 49 anos, foi pela primeira vez no traslado dos carros e fez uma homenagem à Nossa Senhora de Nazaré com um chapéu com a imagem da santa e demais objetos que representam o Círio de Nazaré. "A devoção que tenho por Nossa Senhora me faz render homenagens ao longo dos anos. Todo ano procuro fazer algo. Estou pela primeira vez nessa romaria e venho só para agradecer pelo que ela faz por mim e pela minha família", conta a servidora pública.

José Arcanjo Ramos atua há cinco anos como guarda da santa, ele faz parte do ministério musical da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré e cantou durante todo o trajeto do traslado dos carros. "Logo que entrei na guarda da santa, a minha esposa foi diagnosticada com câncer e eu fiz uma promessa. Minha esposa ficou boa e minha fé por Nossa Senhora só aumenta, sou muito grato pelas bênçãos", comemora o guarda da santa.

Conheça os 14 carros

Carro da Saúde: Em 2021, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e os padres barnabitas apresentaram oficialmente um novo “Carro dos Milagres”. Denominado “Carro da Saúde”, o novo símbolo foi criado em homenagem ao padre Santo Antônio Maria Zaccaria, que além de religioso, era também médico e dedicou-se a salvar vidas.

Carro Dom Fuas: Inicialmente este carro representava somente o milagre acontecido em 1182 com o fidalgo português, evitando que seu cavalo despencasse em um abismo à beira do Atlântico, milagre esse que difundiu a devoção a Virgem em terras portuguesas.

Carro de Plácido: O carro representa o caboclo Plácido José de Souza que encontrou a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira dos pescadores portugueses, e a levou para casa. No dia seguinte, a imagem havia sumido e o caboclo foi reencontrá-la entre as pedras do igarapé Murutucu, no mesmo lugar onde estava da primeira vez.

Carro da Sagrada Família: Por ser o Círio uma festa que além de evangelizar, remete ao encontro das famílias, foi incluído na procissão, em 2017, pelo pároco de Nazaré, Padre Giovanni Incampo, o carro que representa a Sagrada Família de Nazaré (Jesus, Maria e José).

Barca Portuguesa: É uma xavega, tipo de barco usado em Portugal para a pesca. No Círio significa instrumento de pescar cristãos.

Barca da Guarda Mirim: Em 1990, a antiga Barca dos Escoteiros foi introduzida a pedido dos Escoteiros do Mar, por meio do Padre Caetano, que prestou por um longo tempo serviço na Diretoria do Círio.

Carros dos Anjos: O grupo do Carro dos Anjos da Paróquia de Nazaré foi formado em 1972, visando auxiliar aos que pagam promessas levando crianças vestidas de anjos, pois até então, muitas crianças se perdiam ou até mesmo se machucavam durante a procissão.

Barca com Vela: Também possui o significado de instrumento para pescar peixes, e, no Círio, como instrumento para pescar pessoas para o caminho de Jesus Cristo por intercessão de Nossa Senhora de Nazaré.

Barca Nova: Tem o significado de instrumento para pescar peixes, e, no Círio, como instrumento para pescar pessoas.

Barca com Remos: Também possui o significado de instrumento para pescar peixes, e, no Círio, como instrumento para pescar pessoas.

Barca Cesto de Promessas: O Cesto de Promessas é um depósito de fé, onde as pessoas colocam dentro dele seus pedidos e agradecimentos. Após a festa, estes papéis são abençoados pelo reitor da Basílica Santuário e queimados em uma linda cerimônia.