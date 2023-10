Promesseiros recebem atendimento médico na BR-316 e na Alça Viária

Desde a manhã desta quarta-feira (4), promesseiros que vêm caminhando a Belém para o Círio de Nazaré e passam pela BR-316 e Alça Viária estão recebendo atendimento médico e hidratação. A iniciativa é do Projeto “Caminhos de Nossa Senhora de Nazaré 2023”, do qual a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio do 1° Centro Regional de Saúde. Os 11 postos de apoio da Sespa vão funcionar ininterruptamente até às 19h da próxima sext​a-feira (6).

Na BR-316, a Sespa instalou seis postos de atendimento, o primeiro fica no KM 52, em Santa Izabel do Pará, e o último posto está instalado no Ginásio de Marituba. Na Alça Viária, são cinco postos a partir do município de Acará, no KM 40, no Colégio Júlio César; e o último posto está no KM 1 da Alça Viária, próximo a uma churrascaria.

Nos postos de competência da Sespa, estão disponíveis materiais para curativos, materiais médicos, equipamentos de suporte básico e ambulâncias, com médicos, enfermeiros, técnicos e administrativos de apoio.

“O Projeto ‘Caminhos de Nossa Senhora de Nazaré’ começou em 2019, com o objetivo de acolher e dar suporte aos peregrinos que fazem o percurso de vários municípios a Belém, seja a pé ou de bicicleta. Este ano, vimos a necessidade de ampliar os postos, incluindo o percurso da Alça viária”, destaca o secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho.

Hospital Metropolitano

Além dos postos montados ao longo da BR-316 e da Alça Viária, a Sespa, por meio do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), vai oferecer atendimentos médicos, nesta sexta-feira (6), a partir das 5h, em uma tenda montada no KM 3 da BR-316, na frente do hospital.

Os romeiros passarão por verificação de pressão arterial, glicemia e avaliação de lesões nos membros inferiores. As equipes multiprofissionais vão se revezar na preparação de curativos, aplicação de medicamentos, massagens, além de fornecer água e lanches.

Postos BR-316:

Guará Park, KM 52, Santa Izabel do Pará;

Casa da Dona Rita, às margens da BR-316, Santa Izabel do Pará;

Trevo de acesso a Vigia (PA-140);

Casa da Dona Gilda, às margens da BR-316, Benevides;

Igreja São Pio, Marituba;

Ginásio de Marituba;

Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, Ananindeua (somente na sexta-feira, 6)

Postos Alça Viária:

Colégio Júlio César- KM 40;

Restaurante Vitória - KM 30;

Colégio São Francisco - KM 20;

Posto da Polícia Rodoviária - KM 07;

Churrascaria - KM 01.