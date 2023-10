Círio 2023: orla da vila do Apeú é local de acolhimento para romeiros que param para descansar

O principal local de parada dos romeiros que saem dos municípios da região nordeste do estado em direção a Belém é na orla da vila do Apeú, em Castanhal. A Defesa Civil e os voluntários da Secretaria Municipal de Saúde- Sesma, montaram uma estrutura as margens do rio Apeú para oferecer o acolhimento.

A parada é estratégica para o descanso, alimentação, cuidados médicos e massagens nas pernas e pés dos peregrinos. A Associação dos Romeiros Brasil Novo, formado por 30 pessoas do município de Magalhães Barata, faz caminhada há mais de 20 anos e sempre escolhe Castanhal como o principal local para recarregar as forças.

Eles saíram de Magalhães Barata na noite de segunda-feira,2, e chegaram na orla do Apeú por volta das 6h da manhã de quarta-feira,4. “Nós fizemos três paradas pequenas, mas é em Castanhal que a gente coloca nossas redes para dormir e descansar um pouco. Quem precisa de massagem ou curativo nos pés também aproveita esse momento. Somos sempre muito bem acolhidos aqui e é importante pata seguir em frente”, explicou o coordenador da associação.

De Igarapé Açu saiu a dona de casa Jacimaura Costa, que há oito anos faz caminhada e também escolhe Castanhal para o descanso. Para a devota de Nossa Senhora a caminhada desse ano tem um significado ainda mais especial, a cura da sua mãe.

“A caminhada está sendo tranquila e pretendo sair daqui, juntos com mais dois amigos, no meio da tarde. Há oito anos que vou a pé para Belém, mas agora estou indo para agradecer a cura da minha mãe. Há dois meses ela estava internada e os médicos disseram que ela estava desenganada, mas eu pedi a Nossa Senhora e hoje ela já está reagindo e bem melhor a cada dia”, contou emocionada.

Cerca de 100 voluntários da Defesa Civil e Sesma fazem o acolhimento aos romeiros e para a coordenadora do posto e assistente social, Ana Maria Cristina Santiago, o trabalho realizado no posto é importante para que os romeiros consigam cumprir com suas promessas e agradecimentos a Nossa Senhora de Nazaré.

“Tudo que fazemos é com muito amor. Desde a distribuição de água, um analgésico ou massagem é para eles possam se sentir bem cumprir com seus objetivos. Nosso acolhimento também é de fé e gratidão a Nossa Senhora de Nazaré”, disse Ana Maria Santiago.