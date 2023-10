Círio 2023: acolhimento aos romeiros que caminham pela BR-316 é feito em Castanhal

É em Castanhal, na região nordeste do estado, um dos principais locais de acolhimento aos romeiros de Nossa Senhora de Nazaré, que param na cidade modelo para descansar ou se unir aos grupos maiores de católicos locais que seguem a pé pela rodovia BR-316 rumo ao Santuário Basílica Nossa Senhora de Nazaré, em Belém.

De acordo com a Defesa Civil cerca de 25 mil pessoas passam a pé por Castanhal na semana que antecede ao Círio de Nazaré. “Os peregrinos sempre fazem paradas estratégicas para descanso e alimentação. E nesse momento que fazemos a acolhida dessas pessoas nos postos montados na praça da Matriz, no posto Pombal e na orla do rio Apeú onde o romeiro pode descansar, dormir e receber cuidados médicos, massagens, curativos, hidratação e alimentação”, explicou o coordenador da Defesa Civil de Castanhal, Major Edson Marques.

VEJA MAIS

Já na paróquia de SantÁna, na vila do Apeú, também foi montado um posto de acolhida aos romeiros, como explica o padre Nazareno Araújo.

“O nosso salão paroquial está preparado para receber as pessoas que necessitam parar para descansar, usar o banheiro, se hidratar e comer frutas. É uma forma de abençoar essas pessoas para que eles consigam chegar até o final dos seus propósitos que em Belém”, disse o pároco Nazareno Araújo.

A família Prieto oferece acolhimento com uma um vasta mesa de lanches e café da manhã, começam a ser servidos da tarde dessa terça-feira,03, até a manhã da quarta-feira,04. (Arquivo / Família Prieto)

Thiago Pieto e sua família criaram em 2015 um ponto de apoio na rua Pedro Porpino, bairro do Yanetama, por onde passam os remeiros vindo dos municípios de São Francisco do Pará e Igarapé Açu. A família do servido público desde então, oferece acolhimento com uma um vasta mesa de lanches e café da manhã, começam a ser servidos da tarde dessa terça-feira,03, até a manhã da quarta-feira,04.