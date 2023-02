Círio 2023: romeiros e turistas farão caminhada da Grande Romaria, neste domingo (12)

A partir deste domingo (12), romeiros e turistas em Belém já vão sentir de perto o que é participar do Círio de Nossa Senhora de Nazaré em 2023, por meio do projeto Círio Todo Dia, organizado pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). Isso porque eles farão o percurso da festa maior dos paraenses, na forma de uma caminhada orante. Para participar, basta comparecer ao local de saída, no Largo da Sé.

Essa primeira edição da iniciativa da DFN em 2023, iniciada em fevereiro de 2022, começará a partir das 7h30, com saída da Catedral Metropolitana de Belém, no bairro da Cidade Velha.

Nessa caminhada, as pessoas, além de orar, pagam promessas e também apreciam pontos históricos e culturais da capital paraense. Como informa a Diretoria da Festa, o percurso é o mesmo do domingo do Círio, com saída da Catedral, percorrendo o Boulevard Castilhos França, avenida Presidente Vargas e avenida Nazaré, com destino à Basílica Santuário, no bairro Nazaré.

“Queremos realizar mais uma edição em junho, para uma avaliação mais detalhada do percurso da procissão em alguns itens, como a segurança nas calçadas, e, posteriormente, repassar para os órgãos responsáveis pela manutenção; também vamos fazer doação de café da manhã aos moradores de rua do percurso e demais pessoas que precisarem”, destaca Franco Marcial, diretor responsável pela Comissão Interna de Acolhida (CIA), da DFN.

A Guarda de Nazaré acompanhará todo o percurso, a fim de garantir a segurança dos presentes. As ruas do percurso não serão fechadas, pois a caminhada será realizada normalmente pelas calçadas. A próxima edição ocorrerá em 18 de junho, às 7h30.

Serviço

Círio Todo Dia

Data: 12 de fevereiro (domingo)

Hora: concentração às 7h

Local: Catedral Metropolitana de Belém, localizada na Praça Dom Frei Caetano Brandão - Cidade Velha

Destino: Basílica Santuário