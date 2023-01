Procissões: Grande Belém terá 17 Círios ao longo de 2023

Os municípios da Grande Belém terão 17 círios ao longo de 2023, conforme divulgou a Arquidiocese de Belém nesta sexta-feira (20). As procissões começam com o Círio de São Sebastião, que será realizado neste domingo (22), em Santa Bárbara do Pará. Este ano, a festividade recebe como tema “ Com São Sebastião vivamos nossa vocação de amor e evangelizar”. As procissões serão realizadas em Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara.

A expectativa é que o número de procissões ainda seja maior, já que o calendário da Arquidiocese ainda pode passar por atualizações. As manifestações de fé em devoção aos santos e padroeiros de cada localidade fazem parte da cultura de fé dos paraenses. A romaria principal é o Círio de Nazaré, realizado tradicionalmente no segundo domingo de outubro — e, após dois anos de restrições, voltou a ser realizado presencialmente, em 2022.

Confira os Círios que ainda serão realizado na Região Metropolitana de Belém:

JANEIRO

Círio de São Sebastião - Paróquia Santa Bárbara - Santa Bárbara do Pará: janeiro- No domingo mais próximo do dia do padroeiro.

JULHO

Círio de Nossa Senhora do Carmo - Paróquia Senhora do Carmo - Benevides: 2º domingo de julho.

AGOSTO

Círio de Nossa Senhora das Graças - Paróquia Nossa Senhora das Graças - Ananindeua: 3° domingo de agosto

SETEMBRO

Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio - Paróquia Senhora do Bom Remédio Belém: 1° Domingo de setembro

OUTUBRO

Círio de São Francisco de Assis - Paróquia São Francisco das Ilhas - Cotijuba: 1° domingo de outubro

Círio de São Francisco de Assis - Paróquia São Francisco de Assis Munin - Benevides: 1° domingo de outubro

Círio de Nossa Senhora de Nazaré - Paróquia Nossa Senhora de Nazaré dos Desterro – Basílica Santuário- Belém: 2º domingo de outubro

Círio de Santa Edwiges - Paróquia Santa Edwiges - Belém: 3° domingo de outubro

NOVEMBRO

Círio de Nossa Senhora de Nazaré - Paróquia Nossa Senhora de Nazaré - Marituba: 2° domingo de novembro

Círio de Nossa Senhora das Graças - Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças -Icoaraci: 4° domingo de novembro

DEZEMBRO

Círio de Santa Bárbara (Santa Bárbara Do Pará) - Paróquia Santa Bárbara - Santa Bárbara do Pará: 1° domingo de dezembro

Círio de Nossa Senhora Imaculada Conceição - Paróquia Imaculada Conceição - Outeiro: 1° domingo de dezembro

Círio de Nossa Senhora da Conceição - Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Mosqueiro: 1° domingo de dezembro

Círio de Nossa Senhora da Conceição - Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Benevides: 1° domingo de dezembro

Círio de Nossa Senhora do Ó - Paróquia Nossa Senhora do Ó - Mosqueiro: 2° domingo de dezembro

Círio do Menino Deus - Paróquia Menino Deus Marituba: Dia 25 de Dezembro

Círio de Nossa Senhora de Nazaré - Pastoral das Ilhas – Dezembro, domingo após o Natal

