Diretoria da Festa inicia Plano de Trabalho para organizar Círio 2023

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2023 será realizado no dia 8 de outubro, segundo domingo do décimo mês do ano, mas desde já a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), em sintonia com a Arquidiocese de Belém, atua nos preparativos para a festa maior religiosa dos paraenses. Tanto que à noite de ontem (23), segunda-feira, a Casa de Plácido, no Centro Social de Nazaré, sediou a primeira reunião de trabalho da Diretoria da Festa, contando com a presença dos casais coordenadores. No encontro, foi enfocado o Plano de Trabalho 2023 da DFN, ou seja, as ações a serem empreendidas ao longo do ano objetivando a realização do Círio de Nazaré.

A reunião foi precedida pela celebração da Santa Missa na Capela Bom Pastor, no Centro Social de Nazaré. A cerimônia foi presidida pelo padre Francisco Assis. Padre Francisco é o presidente da Diretoria da Festa.

No encontro dos integrantes a DFN foi tratado o Plano de Trabalho de todas as diretorias para o Círio deste ano, além do detalhamento da própria Agenda da Diretoria. O diretor-coordenador Antônio Salame expôs as ações previstas para 2023.

Antônio Salame expõe ações da DFN previstas para 2023 (Foto: DFN / Divulgação)

Esperança

O tema do Círio 2023 é "Maria, sinal de esperança para o povo de Deus em caminho" e foi apresentado em 23 de outubro de 2022, no encerramento da festividade no ano passado. A partir desse tema, a Diretoria da Festa atuará nos eventos e preparativos em geral para a Quadra Nazarena deste ano, em consonância com a orientações do arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa.

História

De acordo com informações oficiais, a Diretoria da Festa foi criada em 1910 e hoje é formada por componentes católicos ligados às várias paróquias da Arquidiocese de Belém. Inicialmente eram cinco pessoas, depois aumentou e chegou a ter o máximo de 38 diretores. Atualmente é composta por 33 diretores, sendo cinco beneméritos e vinte e oito com mandato provisório. Um regimento interno define deveres, obrigações e condições para execução das atividades da Diretoria da Festa, dentre as quais garante o trabalho voluntário (não remunerado) de todos os membros.

O diretor presidente sempre foi o vigário e como membro nato, não se sujeita a tempo determinado, uma vez que sua função está vinculada à de Reitor da Paróquia de Nazaré. O atual é o Pe. Francisco Assis Maria de Oliveira.

Não existia, antigamente, a figura do coordenador, mas sim de um Vice-Presidente. Somente a partir de 1973 é que o cargo foi criado, substituindo o primeiro vice-presidente, que tinha o mandato anual. O mandato do diretor coordenador é de 24 meses. Já os diretores membros têm mandato de 12 meses, podendo ser reconduzidos a novo período, que inicia logo após a posse, em dezembro. Os beneméritos foram instituídos a partir de 1983, com dois Diretores, até que em 1990 chega-se ao número atual de cinco Diretores Beneméritos.

No começo das festividades do Círio, em 1793, o responsável pela organização da festa foi o governador Souza Coutinho. Depois, irmandades ou confrarias eram as encarregadas de organizar a festa nazarena, em uma sucessão anual, até a criação da Diretoria. Embora, oficialmente, só participem da composição da diretoria os homens, o trabalho é, na realidade, feito por casais, cabendo às esposas vários detalhes da Festa, além do apoio aos eventos que antecedem e sucedem as procissões do calendário oficial do Círio de Nazaré.