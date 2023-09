Círio 2023: TJPA abre inscrição para voluntários que vão atuar na acolhida de romeiros

Estão abertas as inscrições para voluntários do tradicional acolhimento aos romeiros do Círio de Nazaré, oferecido pelo Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). Segundo comunicado enviado pelo órgão nesta quarta-feira (13), os interessados podem efetuar o cadastramento por meio do Portal do TJPA ou nos prédios-sede do Tribunal em Belém e Ananindeua.

De acordo com o TJPA, os prédios serão utilizados como pontos de acolhimento de romeiros. A recepção deste ano começará a partir das 18h do dia 5 de outubro - três dias antes da procissão principal - e seguirá ininterruptamente até o dia 7, às 7h.

Para a acolhida estão sendo recebidas doações de materiais como gaze, esparadrapo, atadura, algodão, soro fisiológico, sabonete líquido, toalha de mão, loção oleosa anti-escaras, café, leite, frutas, biscoito, mingau e água. O objetivo do programa é oferecer assistência aos romeiros que vêm em caminhada dos municípios do interior do estado com destino a Belém para acompanhar o Círio.

No ano passado, foram realizados mais de 7.400 atendimentos nos dois postos de acolhimento. De acordo com o TJPA, somente o Posto Edifício-Sede Belém atendeu mais de 5.300 romeiros.

Doações

Os interessados em doar mantimentos devem entrar em contato com a Coordenadoria de Cerimonial do TJPA. Os contatos podem ser feitos por telefone, por meio dos números (91) 3205-3203 / 3205-3202 / 3205-3228 ou pelo e-mail cerimonial@tjpa.jus.br.