Círio 2023: corda que será utilizada na festividade chega a Belém

Um dos símbolos mais importantes do Círio de Nazaré, a corda, chegou a Belém no fim da manhã desta quarta-feira (13). Pela primeira vez na história do Círio de Nazaré, a corda tem matéria-prima e fabricação inteiramente paraenses. O artigo religioso foi confeccionado pela Companhia Têxtil de Castanhal (CTC), no nordeste paraense, e foi entregue pelo governo estadual à Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

Saída de Castanhal

A corda saiu de Castanhal por volta das 10h15. Foi entregue na CTC, após uma celebração presidida pelo bispo de Castanhal, Dom Carlos Verzeletti, que caminhou com a imagem peregrina pela área externa da CTC, abençoando os colaboradores. Foi transportada de caminhão até a Estação Pe. Luciano Brambilla, no estacionamento da Praça Santuário, em Belém, onde chegou por volta das 11h56.

Mais de uma tonelada de fibra de malva cultivada por agricultores de mais de 20 municípios entre as Regiões de Integração (RI) Guamá e Guajará foram usadas durante o processo de fabricação. Desde o plantio da semente, o cultivo, e a colheita final, tudo ocorreu em solo paraense. A CTC é apoiada pelo Governo do Pará por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineral e de Energia (Sedeme).

A corda tem entre 800m e 830m de comprimento, e 50 milímetros de diâmetro. Dividida em duas partes iguais de 400 metros, terá os trechos usados na Trasladação e na procissão do segundo domingo de outubro. A peça já será entregue adaptada às estações de metal que auxiliam no traslado das berlindas durante as romarias, e ficará guardada no local da entrega até o dia da vistoria pela DFN, marcada para 23 de setembro no colégio Santa Catarina de Sena. Todo o material utilizado é sustentável e biodegradável.

Revisão da corda

No dia 23 de setembro, a partir das 15h, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e a Guarda de Nazaré realizam uma revisão geral na Corda do Círio. A vistoria, que será realizada no colégio Santa Catarina de Sena, em Nazaré, visa checar detalhes do ícone da festa de Nazaré como argolas, nós e estações, além da medição dos 800 metros da corda, para saber se estão em perfeitas condições.

Após este momento, a corda utilizada na Trasladação ficará em exposição na Estação Luciano Brambilla e a corda do Círio ficará em exposição na Estação das Docas, até os dias das procissões.