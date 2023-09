Círio 2023: Marinha do Brasil anuncia regras para o Círio Fluvial

As embarcações que participarão do Círio Fluvial devem ser inscritas na Capitania dos Portos e seguir regras de segurança de tráfego aquaviário, como não superlotar as embarcações, principalmente, “rabetas” e “canoa". A Marinha do Brasil reunirá a imprensa paraense, na próxima sexta-feira (15), para anunciar detalhes da Portaria que promulga as regras de segurança para as embarcações que participarão do Círio Fluvial 2023.

Na ocasião, a Secretaria de Estado de Turismo (Setur) lançará concurso de ornamentação de embarcações, além de bandeira e adesivo que serão fornecidos para as embarcações devidamente inscritas e inspecionadas pela Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR).

Uma comissão da Setur embarcará em um Navio da Marinha para julgar a ornamentação dos meios participantes. A expectativa é que 300 embarcações realizem a inscrição para participação no Círio Fluvial 2023.

Segurança

A CPAOR coordenará o tráfego aquaviário durante o translado fluvial da Imagem. Essa medida visa a garantir a segurança da navegação, evitando que condutores realizem manobras de risco e causem acidentes, na tentativa de se aproximar do Navio Hidroceanográfico (NHo) “Garnier Sampaio”, que conduzirá a Imagem pelo 23º ano. Este ano, a Marinha empregará mais de 250 militares na organização e condução da Romaria Fluvial do Círio.

Somente as embarcações que efetuarem inscrição na CPAOR e estiverem com a bandeira e/ou adesivo fornecidos pela SETUR poderão permanecer e/ou navegar na área em que será realizado o Círio Fluvial (trecho da Baía do Guajará entre o Distrito de Icoaraci e o Porto de Belém – Escadinha da Estação das Docas).

A Marinha orienta que os participantes do Círio Fluvial sigam à risca as regras de segurança de tráfego aquaviário: não superlotar as embarcações, principalmente, “rabetas” e “canoas”; usar colete salva-vidas é obrigatório; crianças menores de 12 anos não devem ser transportadas em balsas e motos aquáticas, etc. Além disso, é importante ressaltar que, por questões de segurança, os navios não poderão adentrar o isolamento feito pela Capitania.

Inscrições de embarcações

As inscrições das embarcações para o Círio Fluvial 2023 poderão ser realizadas, gratuitamente, de 18 de setembro a 4 de outubro na sede da CPAOR (Rua Gaspar Viana, 575, Reduto), de segunda a sexta-feira, de 8h30 às 15h30. Mais informações pelo telefone (91) 3218-3950.

Serviço:

Coletiva de imprensa – Círio Fluvial:

Data: 15SET2022 | Horário: 10h

Local: Comando do 4º Distrito Naval (R. Carneiro da Rocha, s/n - Cidade Velha)