Círio 2023: inscrição para socorristas segue até o dia 25 de setembro; treinamento inicia no sábado

O treinamento para as pessoas e os profissionais de saúde que se inscreveram para ser voluntários como socorristas nas procissões do Círio 2023 inicia no próximo sábado (16). Será no auditório da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), na Aldeia de Cultura Amazônica David Miguel, no bairro da Pedreira, em Belém. A programação acontecerá das 8h às 12h e das 14h às 18h.

A ação é realizada pela Comissão Municipal de Defesa Civil (Comdec). Até o momento, 300 pessoas já se inscreveram. As inscrições seguem gratuitas e podem ser feitas até o dia 25 de setembro, na sede da Defesa Civil, na Aldeia Cabana. A expectativa da Defesa Civil de Belém é que, neste ano, cerca de 1.500 socorristas voluntários participem das procissões. Ainda segundo o órgão, o número aumenta para cerca de 4.000 voluntários, contando com a participação de grupos de bombeiros civis e grupos de resgate que integram a equipe da Defesa Civil todos os anos na Quadra Nazarena.

Como ser voluntário

Para ser voluntário como socorrista no Círio 2023 pela Comdec, a pessoa deve possuir idade igual ou acima de 18 anos e estar apta para realizar atividades físicas. Os documentos necessários para fazer a inscrição são: documento oficial com foto (RG, CNH, Carteira de Trabalho ou Carteira Oficial de Classe), CPF e comprovante de residência em seu nome ou no nome dos pais. Os profissionais de saúde, como técnicos de enfermagem e enfermeiros, devem apresentar também a carteira do Conselho Regional de Enfermagem (Coren).

Procissões

Os socorristas voluntários têm como principal foco as duas maiores procissões da festividade em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Uma delas é a Trasladação, que acontece no sábado que antecede ao Círio, com a Comdec atuando com sete postos de atendimento. Outra é na Grande Romaria, realizada no segundo domingo de outubro, com oito postos de atendimento disponibilizados aos romeiros.

“O trabalho dos voluntários neste evento de massa, que reúne mais de dois milhões de pessoas, é de suma importância. Isso porque, os socorros oferecidos de imediato pelos nossos voluntários às pessoas evitam situações mais graves”, destaca o presidente da Comissão Municipal de Defesa Civil de Belém, Claudionor Corrêa. Segundo ele, todos os postos de atendimento terão apoio de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma).