Círio 2023: centenas de romeiros caminham rumo à Basílica de Nazaré, em Belém

Faltando menos de cinco dias para a grande festa do Círio 2023, vários romeiros já passam a ser vistos em meio a sua jornada de fé caminhando rumo à Belém, para a Basílica Santuário de Nazaré. Nesta quarta-feira (4), diversos grupos passavam pela rodovia BR-316, onde ficam os pontos de apoio que auxiliam durante o árduo trajeto. Após dias de caminhada, com atadura nos pés, chapéus nas cabeças e motivados pela devoção, os fiéis se emocionam durante a demonstração de fé.

Romeiros de Bragança (Imagem: Igor Mota / O Liberal)

Um dos grupos, com 23 romeiros que saíram de Vila Fátima, em Bragança, se aproximava do município de Santa Izabel. A romeira e coordenadora do grupo, Marina Lima, conta que há 14 anos os devotos realizam o percurso de mais de 210 km. "A caminha agrega diversos romeiros da cidade. Saímos na noite de sábado e pretendemos chegar ainda na nesta sexta-feira em Belém. O meu número fica na paróquia, pois essas pessoas fazem as promessas e muitas vezes não tem com quem vim então eles nos procuram. São amigos, familiares e pessoas que eu não conheço também", diz.

Marina Lima (Imagem: Igor Mota / O Liberal)

Marina se emociona ao relembrar o início do grupo de romeiros, que foi motivado após uma promessa feita depois da morte do pai. "Meu pai morreu no Oiapoque e eu queria trazer o corpo dele para Bragança. Depois de uns meses o meu irmão também morreu. Então eu comecei a caminhada e me apeguei a Nossa Senhora. Desde lá começou tudo isso", explica.

Um dos romeiros que, neste ano, participa pela primeira vez da procissão é Reinaldo Rosa da Costa, que trabalha como mototáxi em Bragança. Ele afirma que pretende retornar nos próximos anos. "É a primeira vez que estou participando. Tudo começou quando eu fiz a promessa em prol da minha saúde e por que parece que tudo estava dando errado para mim. Então eu prometi que se tudo desse certo, eu vinha e estou aqui. Além desse, vou voltar outros cinco anos, que é o período da minha promessa", declara.

Cumprir promessas

Vânia Godoy e Eliane Dias (Imagem: Igor Mota / O Liberal)

A fisioterapeuta Vânia Godoy, que se diz paraense de coração, é natural do Paraná. Ela morou 13 anos no Pará e, neste ano, teve o coração despertado para fazer a caminha de Capanema até a Basílica. “Quando morei aqui tinha feito a intenção de vir, mas tive que ir embora por quatro anos e agora vim essa semana exclusivamente para cumprir a minha intenção. O grupo saiu no domingo e como eu sempre fui católica, depois que vim morar no estado que conheci o Círio. Quando tive uns problemas, isso brotou no meu coração o desejo de fazer esse percurso e ir para o Círio. Então estou aqui hoje", expõe.

Outra romeira que saiu de Capanema rumo a Basílica é Eliane Dias, que trabalha como comerciante. Ela diz que faz o percurso há quatro anos, em prol da família. "Queria a restauração do meu matrimônio e da minha família. Com a intercessão de nossa senhora, 15 dias depois da minha caminhada eu fui agraciada. Ela entrou em nossas vidas e agiu para tudo melhorar. Nos outros anos eu vim só agradecer. Já este ano estou aqui em propósito pela cura e libertação do meu pai. Estou nessa busca espiritual para que ele saia do alcoolismo e do vício no cigarro", fala.

Juntos na mesma devoção

Rogério Silva do Nascimento e Inês do Socorro Nascimento (Imagem: Igor Mota / O Liberal)

O casal Rogério Silva do Nascimento e Inês do Socorro Nascimento saiu do município de Castanhal. Segundo os romeiros, que são casados, o percurso feito é em agradecimento pelas bênçãos concedidas. “Estou vindo pelo segundo ano consecutivo e fazemos isso para agradecer pelas coisas boas que acontecem o ano todo. Conseguimos pedir que Nossa Senhora interceda pela nossa saúde, que é o principal hoje em dia”, expressa Rogério.

"Com esse ano fazem 16 anos sendo romeira. Foi um ano muito difícil e a gente tá superando graças a Nossa Senhora. E todos os anos, apesar de qualquer coisa, eu venho agradecer. Quero que ela sempre esteja conosco", diz Inês, emocionada.

Felicidade em ajudar

(Imagem: Igor Mota / O Liberal)

Neste ano de 2023, um dos pontos de apoio mais tradicionais no auxílio aos romeiros, o 'Posto da Rita', localizado na BR-316, em Santa Izabel, completa 10 anos. Para Rita Barreto Nunes, de 75 anos, a idealizadora de tudo, ajudar os fiéis é um ato de amor.

"Nós sempre estamos tentando crescer mais, pois a demanda é grande. Eu me sinto muito grata em saber que eles vão chegar até aqui. Nós sempre buscamos dar o melhor para os romeiros, pois é feito com muito amor. Sejam os trabalhos ou os alimentos, tudo é doação. Eu passo o ano todinho falando desses romeiros, pensando em como melhorar esse barracão para eles. Eles moram no meu coração", afirma.

Rita Barreto (Imagem: Igor Mota / O Liberal)

No local passam cerca de sete mil pessoas e a cada ano esse número cresce. "Isso aqui fica lotado. Eles encontram alimentação, massagem e lavagem nos pés, tomam banho, podem dormir. A gente já prepara um espaço aqui ao lado para eles atarem redes e dormirem até a hora de continuar a viagem. Tem cama, sofá e tudo o que eles precisam", diz.

Romeiro (Imagem: Igor Mota / O Liberal)

O posto de apoio recebe doações de alimentos, mantimentos e outros itens de higiene que são dados aos romeiros. "Ano passado nós fizemos a campanha para conseguir ventiladores e esse ano a nossa campanha é para a ampliação da cozinha e construção de banheiros para as pessoas. Sempre realizamos essas ações que ajudam a manter o local. Quando o Círio passa, a gente guarda tudo e só volta a usar no próximo ano, para conservar. Temos muito amor e cuidado com tudo", finaliza Rita.

