Círio 2023: cerca de mil romeiros participam da Romaria de Castanhal nesta quarta (04)

Nesta manhã de quarta-feira (04), cerca de mil romeiros participam da 44° Romaria de Castanhal. A concentração foi em frente à igreja matriz e começou a partir das 7h. O destino é a Basílica Santuário de Nazaré, em Belém. Em todos os anos, o grupo realiza a caminhada, com o percurso de 79 km.

Grupos de outros municípios do nordeste do estado também se juntaram aos romeiros do município de Castanhal para a caminhada de fé. O encontro dos romeiros foi feito às 6h, logo após teve a troca do manto e, em seguida, a saída do grupo para a capital paraense. A previsão de chegada é para as 11h de quinta-feira (05).

Durante a programação, serão sete paradas para alimentação e descanso. No total, serão 28 horas de caminhada, segundo informações da Associação de Devotos e Romeiros de Nossa Senhora de Nazaré (Aderca).

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do caderno de Cidades)