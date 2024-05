Quem aceita o amor de Deus vive na plenitude; Vídeo

O Padre Cláudio Pighin usou as redes sociais para fazer a reflexão da semana. Nesta homilia, ele fala sobre a ascensão do senhor Jesus Cristo, uma vez que o final do evangelho de Marcos explica que Deus é exclusivamente bom. Deus é amor e o mais importante é que as pessoas se deixem amar por ele, pois é nessa experiência que o ser humano resgata o verdadeiro sentido da vida e nisso que se funda a felicidade, a serenidade e o profundo de cada um.

"Estamos percebendo que não é complicado conduzir nossa vida se nos deixarmos seduzir pelo nosso Deus e diante tudo isso somos privilegiados", pontua o sacerdote.

Ele pontua que sabendo acolher o amor de Deus na vida, consequentemente fica mais fácil de comungar com os outros. O cristão se torna revolucionário de verdade

ao realizar o sacramento do batismo. Isso significa enfrentar uma maneira diferente de viver, uma mudança de vida e uma conversão.

VEJA MAIS

“Quem aceita e acolhe o amor de Deus decide viver. Isso demonstra a mudança e torna a plenitude da vida, mas quem não aceita essa conversão ficará no seu egoísmo e centralizado nos seus interesses e necessidades. Perde a oportunidade de uma plenitude”, acrescenta o padre.

Essa aceitação exerce a capacidade de ajudar os outros e uma nova maneira de enfrentar os problemas da vida. “nosso senhor não se separa dos que acreditam nele”, afirma Cláudio Pighin.