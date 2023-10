Círio 2023: Vigília de Adoração prepara devotos para as romarias

Um dos momentos que traduzem a religiosidade dos paraenses neste período do Círio de Nossa Senhora de Nazaré começará às 7 horas desta quarta-feira (4) e terminará na sexta (6), às 6h30, na Capela Bom Pastor, do Centro Social de Nazaré. Trata-se da Vigília de Adoração ao Santíssimo Sacramento por 48 horas em intercessão pelo Círio 2023. Mais de 190 instituições, entre paróquias, pastorais, comunidades e escolas católicas, se revezarão na capela, a partir da missa de abertura a ser presidida por dom Paulo Andreolli, bispo auxiliar de Belém, em programação organizada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

Este ano, 62 casais foram convidados pelo casal coordenador escolhido pela Diretoria da Festa para o acolhimento e organização da Adoração, Aldo Reis Rodrigues e Jocilene Fonseca Rodrigues. A Diretoria da Festa de Nazaré emite um documento de constituição de uma Comissão Especial exclusiva para a finalidade de organizar a Vigília de Adoração ao Santíssimo Sacramento.

Preparação espiritual

A programação, realizada pela primeira vez em 2001, pela DFN, é um dos momentos de preparação espiritual para o Círio. No primeiro ano de realização ela teve 24h de duração e, a partir do ano seguinte, 48h.

A cada duas horas, um grupo dos movimentos participantes se reúne em adoração e louvor, dia e noite, ao Santíssimo Sacramento. A Adoração só encerra às 06h30 da sexta-feira (6), com missa a ser presidida pelo padre Francisco Assis, presidente da DFN e reitor da Basílica Santuário.

Aldo e Jocilene Rodrigues são oriundos da Paróquia São José de Queluz. Ele participa da Guarda de Nazaré desde 2014. “Este convite foi um desafio pessoal para nós, pois é uma missão grandiosa, com o envolvimento de muitas paróquias. Mas está nos trazendo uma satisfação enorme e foi uma surpresa que vai nos tornar melhor. Costumamos dizer que a Vigília é o coração pulsante do Círio, pois pedimos intercessão ao Senhor para a festa ser tranquila”, conta Aldo.

Em prece

A Vigília de Adoração foi realizada pela primeira vez em 2001, coordenada pelo casal Ubirajara e Maria Helena Salgado, com a participação dos casais José de Ribamar e Celízia Gonçalves, Heleno e Suely Teixeira. Essa Vigília de Adoração foi realizada em 24 horas, com abertura às 13h30, do dia 11 de outubro, pelo então arcebispo de Belém, Dom Vicente Zico, e término no dia 12.

A partir de 2002, a Vigília passou a ser feita em 48 horas de Adoração com o término antes da saída do Traslado para Ananindeua.